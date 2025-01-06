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Самый дорогой Ford в истории оценили в $11 миллионов (фото)

Ford GT40 1966, Ford GT40, Ford GT40 MkII, спорткар Ford
Фото: RM Sotheby’s | Ford GT40 1966 года выставили на аукцион

Ford GT40 — прославленный спорткар, который смог победить Ferrari. Обтекаемое купе оснащено 485-сильным V8 и способно развить 330 км/ч.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили купе Ford GT40 1966 года. За спорткар планируют получить до 11 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Ford GT40 MkII, Ford GT40, Ford GT40 1966, спорткар Ford Fullscreen
Спорткар оценили в 11 миллионов долларов
Фото: RM Sotheby’s

Ford GT40 — самая дорогая модель в истории марки. Сейчас эти спортивные авто продают на аукционах по цене от 4 до 11 миллионов долларов.

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Ford GT40 — легендарное авто, которое бросило вызов Ferrari и четыре года подряд выигрывало знаменитые 24-часовые гонки в Ле-Мане. Именно о его создании сняли фильм "Аутсайдеры" с Кристианом Бейлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях.

форд гт40, Ford GT40, Ford GT40 1966, Ford GT40 MkII, спорткар Ford Fullscreen
Ford GT40 занял второе место в 12-часовой гонке в Себринге
Фото: RM Sotheby’s

Конкретно это авто — один из восьми Ford GT40 MkII с огромным 7,0-литровым V8 мощностью 485 л. с. Обтекаемое авто массой всего 111 кг способно развить 330 км/ч.

форд гт40, Ford GT40, Ford GT40 1966, Ford GT40 MkII, спорткар Ford Fullscreen
Авто более полувека экспонировалось в музее
Фото: RM Sotheby’s

В 1966 году именно Ford GT40 MkII добыл первую победу в Ле-Мане, однако это было другое авто, а это купе не доехало до финиша из-за неисправностей. Зато оно заняло второе место в 12-часовой гонке в Себринге.

мотор форд гт40, Ford GT40, Ford GT40 1966, Ford GT40 1966, Ford GT40 MkII, спорткар Ford Fullscreen
Ford GT40 MkII оснащен 7,0-литровым 485-сильным V8
Фото: RM Sotheby’s

Позже этот Ford GT40 использовался в качестве тестового авто, а также демонстрировался на автосалонах в Париже и Женеве. С 1968 года спорткар стал частью экспозиции автомузея в Индианаполисе.

Сейчас музей распродает ряд экспонатов и среди них есть уникальный болид Mercedes 1954 года за 55 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что этот музей выставил на аукцион самый дорогой Chevrolet Corvette.