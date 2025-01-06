Самый дорогой Ford в истории оценили в $11 миллионов (фото)

Ford GT40 — прославленный спорткар, который смог победить Ferrari. Обтекаемое купе оснащено 485-сильным V8 и способно развить 330 км/ч.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили купе Ford GT40 1966 года. За спорткар планируют получить до 11 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Спорткар оценили в 11 миллионов долларов Фото: RM Sotheby’s

Ford GT40 — самая дорогая модель в истории марки. Сейчас эти спортивные авто продают на аукционах по цене от 4 до 11 миллионов долларов.

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Ford GT40 — легендарное авто, которое бросило вызов Ferrari и четыре года подряд выигрывало знаменитые 24-часовые гонки в Ле-Мане. Именно о его создании сняли фильм "Аутсайдеры" с Кристианом Бейлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях.

Ford GT40 занял второе место в 12-часовой гонке в Себринге Фото: RM Sotheby’s

Конкретно это авто — один из восьми Ford GT40 MkII с огромным 7,0-литровым V8 мощностью 485 л. с. Обтекаемое авто массой всего 111 кг способно развить 330 км/ч.

Авто более полувека экспонировалось в музее Фото: RM Sotheby’s

В 1966 году именно Ford GT40 MkII добыл первую победу в Ле-Мане, однако это было другое авто, а это купе не доехало до финиша из-за неисправностей. Зато оно заняло второе место в 12-часовой гонке в Себринге.

Ford GT40 MkII оснащен 7,0-литровым 485-сильным V8 Фото: RM Sotheby’s

Позже этот Ford GT40 использовался в качестве тестового авто, а также демонстрировался на автосалонах в Париже и Женеве. С 1968 года спорткар стал частью экспозиции автомузея в Индианаполисе.

Сейчас музей распродает ряд экспонатов и среди них есть уникальный болид Mercedes 1954 года за 55 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что этот музей выставил на аукцион самый дорогой Chevrolet Corvette.