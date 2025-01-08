"Убивця" Ferrari: непоказний 40-річний Audi продають за ціною нового суперкара (фото)

Виготовлено лише 214 купе Audi Sport Quattro. Конкретно це авто з потужнішим 435-сильним двигуном успішно виступало в гірських перегонах.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили Audi Sport Quattro 1984 року. За непримітне, на перший погляд, купе планують отримати від 375 000 до 475 000 доларів — як за новий суперкар. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Виготовили лише 214 Audi Sport Quattro Фото: RM Sotheby's

Audi Quattro — легендарна модель, яка популяризувала повний привід у сегменті легкових авто і не мала рівних у ралі в 80-х. Вона цінується колекціонерами, але зазвичай в 10-20 разів дешевше.

Конкретно це авто успішно виступало в гірських перегонах Фото: RM Sotheby's

Зовсім інша історія — купе Audi Sport Quattro. Це лімітована версія моделі, створена для допуску її до ралі. По суті, це ралійне авто для доріг загального користування, випущене лімітованим накладом із 214 екземплярів.

У салоні встановлені крісла Recaro Фото: RM Sotheby's Фото: RM Sotheby's

Audi Sport Quattro вкоротили на 32 см, встановили нові бампери, капот та спойлер. У салоні з’явилися спортивні крісла Recaro.

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Віддача 2,1-літрового турбомотора в Audi Sport Quattro становить 306 к. с. і 350 Н∙м, проте це авто особливе. Його тюнінгували, тому двигун розвиває 435 к. с. і 465 Н∙м.

Потужність двигуна збільшили до 435 сил Фото: RM Sotheby's

Audi Sport Quattro модифікували для участі в гірських перегонах у США. За його кермом гонщик Стів Беддор виграв низку цих змагань, причому неодноразово залишав позаду знамениті суперкари Ferrari F40. Після цього Audi отримав прізвисько "Убивця" Ferrari.

До речі, на аукціон виставили і найдорожчий Ford в історії. Його оцінили в 11 мільйонів доларів.

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