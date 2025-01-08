"Убивця" Ferrari: непоказний 40-річний Audi продають за ціною нового суперкара (фото)
Виготовлено лише 214 купе Audi Sport Quattro. Конкретно це авто з потужнішим 435-сильним двигуном успішно виступало в гірських перегонах.
У США на аукціон RM Sotheby’s виставили Audi Sport Quattro 1984 року. За непримітне, на перший погляд, купе планують отримати від 375 000 до 475 000 доларів — як за новий суперкар. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.
Audi Quattro — легендарна модель, яка популяризувала повний привід у сегменті легкових авто і не мала рівних у ралі в 80-х. Вона цінується колекціонерами, але зазвичай в 10-20 разів дешевше.
Зовсім інша історія — купе Audi Sport Quattro. Це лімітована версія моделі, створена для допуску її до ралі. По суті, це ралійне авто для доріг загального користування, випущене лімітованим накладом із 214 екземплярів.
Audi Sport Quattro вкоротили на 32 см, встановили нові бампери, капот та спойлер. У салоні з’явилися спортивні крісла Recaro.Важливо
Віддача 2,1-літрового турбомотора в Audi Sport Quattro становить 306 к. с. і 350 Н∙м, проте це авто особливе. Його тюнінгували, тому двигун розвиває 435 к. с. і 465 Н∙м.
Audi Sport Quattro модифікували для участі в гірських перегонах у США. За його кермом гонщик Стів Беддор виграв низку цих змагань, причому неодноразово залишав позаду знамениті суперкари Ferrari F40. Після цього Audi отримав прізвисько "Убивця" Ferrari.
До речі, на аукціон виставили і найдорожчий Ford в історії. Його оцінили в 11 мільйонів доларів.
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