Старый Ford 90-х без пробега ушел с молотка по цене нового Maybach (фото)

Изготовили всего 107 облегченных купе Ford Mustang SVT Cobra R. Спорткар оснащен 235-сильным V8 и спортивной подвеской.

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В США на аукционе Mecum продали купе Ford Mustang 1993 года. За неприметное спортивное авто отдали 181 500 долларов — как за новый Mercedes-Maybach GLS600. О нем рассказали на сайте аукциона.

Изготовили всего 107 купе Ford Mustang SVT Cobra R Фото: Mecum

Обычно Ford Mustang 90-х не слишком дорогие, ведь они не очень ценятся коллекционерами. Впрочем, есть и исключения — такие, как этот лимитированный заряженный Ford Mustang SVT Cobra SVT R.

Всего в 1993 году изготовлено всего 107 купе Ford Mustang SVT Cobra R и на то время это была самая быстрая версия модели. Спорткар облегчили на 200 кг, убрав задние кресла, кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистему и часть шумоизоляции.

Из салона убрали задние сиденья, кондиционер и аудиосистему Фото: Mecum

Ford Mustang SVT Cobra R комплектовался мощнейшим 5,0-литровым V8 на 235 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 225 км/ч.

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Кроме того, доработали подвеску авто и установили новые пружины и амортизаторы. Также Ford Mustang получил самоблокирующийся дифференциал, улучшенные тормоза и 17-дюймовые диски.

Под капотом установлен 235-сильный V8 Фото: Mecum

Конкретно это авто дорого еще и потому, что является капсулой времени — его пробег составляет всего 100 км. Ford Mustang SVT Cobra R отлично сохранился и выглядит, будто только что приобретенный в автосалоне.

Кстати, недавно более новый Ford Mustang SVT Cobra R следующего поколения разбили прямо в автосалоне.

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