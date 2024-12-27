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Авто

Разбитая капсула времени: Ford Mustang за $100 000 пострадал в странном ДТП в автосалоне (фото)

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Раритетный Ford Mustang пострадал в автосалоне

Изготовлено всего 300 заряженных 385-сильных Ford Mustang SVT SVT Cobra R. Разбитый автомобиль был капсулой времени без пробега.

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Коллекционный Ford Mustang SVT Cobra R 2000 года получил серьезные повреждения, не выезжая из автосалона. В него влетел кроссовер Hyundai. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Курьезное ДТП произошло в штате Северная Каролина. Отмечается, что водитель пенсионного возраста потерял контроль над своим Hyundai Tucson и на большой скорости влетел в помещение автосалона. Кроссовер пробил стеклянную стену и врезался в Ford Mustang SVT SVT Cobra R.

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Ford Mustang серьезно поврежден

Раритетный спорткар серьезно пострадал — у него повреждена боковина и разбито лобовое стекло. Авто требует серьезного ремонта.

Стоит отметить, что этот Ford Mustang SVT Cobra R был капсулой времени без пробега. Он вообще не эксплуатировался и прекрасно сохранился. Стоимость авто составляла примерно 100 000 долларов.

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Дело в том, что купе Ford Mustang SVT Cobra R — очень редкая заряженная модель. В 2000 году изготовили всего 300 таких спорткаров с обвесом, большим антикрылом и спортивными креслами.

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Изготовили всего 300 Ford Mustang SVT Cobra R
Фото: Ford

Под капотом Ford Mustang SVT Cobra R установлен 5,4-литровый компрессорный V8 на 385 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч. Кроме того, авто получило независимую заднюю подвеску и увеличенные тормоза.

Между прочим, недавно в США разъяренный клиент намеренно протаранил автосалон на машине.

Также Фокус рассказывал, что журналисты разбили во время теста суперкар Ferrari за 400 000 евро.