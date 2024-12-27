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Розбита капсула часу: Ford Mustang за $100 000 постраждав у дивній ДТП в автосалоні (фото)

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Раритетний Ford Mustang постраждав у автосалоні

Виготовлено лише 300 заряджених 385-сильних Ford Mustang SVT Cobra R. Розбитий автомобіль був капсулою часу без пробігу.

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Колекційний Ford Mustang SVT Cobra R 2000 року отримав серйозні ушкодження, не виїжджаючи з автосалону. У нього влетів кросовер Hyundai. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Курйозна ДТП сталася у штаті Північна Кароліна. Зазначається, що водій пенсійного віку втратив контроль над своїм Hyundai Tucson і на великій швидкості влетів у приміщення автосалону. Кросовер пробив скляну стіну та врізався у Ford Mustang SVT Cobra R.

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Ford Mustang серйозно ушкоджений

Раритетний спорткар серйозно постраждав – у нього пошкоджена боковина та розбите лобове скло. Авто потребує серйозного ремонту.

Варто відзначити, що цей Ford Mustang SVT Cobra R був капсулою часу без пробігу. Він взагалі не експлуатувався і чудово зберігся. Вартість авто складала приблизно 100 000 доларів.

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Річ у тім, що купе Ford Mustang SVT Cobra R – дуже рідкісна заряджена модель. У 2000 році виготовили лише 300 таких спорткарів із обвісом, великим антикрилом та спортивними кріслами.

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Виготовили лише 300 Ford Mustang SVT Cobra R
Фото: Ford

Під капотом Ford Mustang SVT Cobra R встановлено 5,4-літровий компресорний V8 на 385 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год. Крім того, авто отримало незалежну задню підвіску та збільшені гальма.

Між іншим, нещодавно в США розлючений клієнт навмисно протаранив автосалон на машині.

Також Фокус розповідав, що журналісти розбили під час тесту суперкар Ferrari за 400 000 євро.