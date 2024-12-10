Вимагав повернути гроші: розлючений покупець протаранив на машині автосалон (відео)
Автосалон відмовився повертати гроші за несправний вживаний Subaru Outback, тому покупець вирішив помститися і заїхав на авто в приміщення шоуруму.
Ефектним ДТП завершилася сварка розгніваного клієнта з працівниками автосалону в США. Американець протаранив двері та влетів у приміщення шоуруму. Про це повідомляє телеканал Fox 13.
Інцидент мав місце в містечку Санді (штат Юта). Дилер Mazda продав місцевому жителю вживаний Subaru Outback третього покоління. Очевидно, авто з пробігом потрапило до дилера за схемою trade-in – власник продав його, аби купити нову Mazda.
Універсал Subaru Outback виявився проблемним – невдовзі в нього знайшли несправності. Покупець захотів повернути авто і забрати гроші, проте в автосалоні пояснили, що це неможливо, адже на вживані машини гарантія не поширюється.
Американець розізлився і пригрозив заїхати на Subaru Outback просто в автосалон. Пізніше він зробив саме це – залетів на швидкості в приміщення, розбивши скляні двері.Важливо
На щастя, ніхто не постраждав. На місце інциденту викликали поліцію і власника Subaru Outback затримали. Пізніше йому висунули звинувачення в хуліганстві, пошкодженні майна та небезпечній поведінці, яка створила загрозу життю оточуючих.
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