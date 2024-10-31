Радикальні зміни: новий Subaru Outback 2025 вперше засвітився на дорогах (фото)
Новий Subaru Outback перетвориться з позашляхового універсала на сімейний кросовер із брутальним дизайном. У лінійці моделі з'явиться гібридна версія.
У США помітили новий Subaru Outback сьомого покоління. Модель презентують у другій половині 2025 року, а поки вона проходить випробування. Про це повідомляє сайт Motor1.
Subaru Outback 2025 обклеїли камуфляжною плівкою, проте деталі дизайну автомобіля можна розгледіти. Шпигунські фото дають зрозуміти, що модель кардинально зміниться.Важливо
Новий Subaru Outback перетвориться з універсала підвищеної прохідності на повноцінний кросовер. Його дизайн стане брутальнішим та масивнішим.
Кросовер Subaru Outback отримав широку решітку радіатора, "дворівневі" фари та розширені крила. Його віконна лінія вигнута, а в задніх стійок зменшили кут нахилу.
Салон Subaru Outback 2025 на фото не показали, проте відомо, що кросовер збереже великий портретний тачскрін. Також у лінійці залишаться опозитні чотирициліндрові мотори, хоча очікується й гібридна модифікація. Звісно ж, усі Subaru Outback будуть повнопривідними.
До речі, нещодавно економічну гібридну версію отримав компактний кросовер Subaru Crosstrek.
Також Фокус розповідав про найдешевший кросовер Subaru вартістю від $11 300.