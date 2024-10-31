Радикальні зміни: новий Subaru Outback 2025 вперше засвітився на дорогах (фото)

Новий Subaru Outback перетвориться з позашляхового універсала на сімейний кросовер із брутальним дизайном. У лінійці моделі з'явиться гібридна версія.

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У США помітили новий Subaru Outback сьомого покоління. Модель презентують у другій половині 2025 року, а поки вона проходить випробування. Про це повідомляє сайт Motor1.

Subaru Outback перетвориться на кросовер Фото: Motor1.com

Subaru Outback 2025 обклеїли камуфляжною плівкою, проте деталі дизайну автомобіля можна розгледіти. Шпигунські фото дають зрозуміти, що модель кардинально зміниться.

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Новий Subaru Outback перетвориться з універсала підвищеної прохідності на повноцінний кросовер. Його дизайн стане брутальнішим та масивнішим.

Кросовер Subaru Outback отримав широку решітку радіатора, "дворівневі" фари та розширені крила. Його віконна лінія вигнута, а в задніх стійок зменшили кут нахилу.

У лінійці моделі з'явиться гібрид Фото: Motor1.com

Салон Subaru Outback 2025 на фото не показали, проте відомо, що кросовер збереже великий портретний тачскрін. Також у лінійці залишаться опозитні чотирициліндрові мотори, хоча очікується й гібридна модифікація. Звісно ж, усі Subaru Outback будуть повнопривідними.

До речі, нещодавно економічну гібридну версію отримав компактний кросовер Subaru Crosstrek.

Також Фокус розповідав про найдешевший кросовер Subaru вартістю від $11 300.