Презентовано найменший і найдешевший кросовер Subaru за $11 300 (фото)
Кросовер Subaru Chiffon Try сягаэ усього 3,4 м у довжину, проте має досить просторий салон. Модель пропонують із переднім або повним приводом.
У Японії презентували новий Subaru Chiffon Try. Оригінальний гібрид компактного мінівена та кросовера надходить у продаж за ціною від 1 665 000 ієн ($11 300). Про нього розповіли на офіційному сайті Subaru.
У основі авто лежить 3,4-метровий Subaru Chiffon, який належить до сегменту кей-карів – субкомпактних міських авто. Він, у свою чергу, створений на базі Daihatsu Tanto.Важно
Позашляховий варіант Subaru Chiffon Try вирізняється особливою решіткою радіатора, масивними бамперами та пластиковим обвісом. На даху встановили рейлінги для багажника.
Салон Subaru Chiffon Try оздобили водостійкими матеріалами та додали яскраві вставки. Також з’явився збільшений 9-дюймовий тачскрін. Задні двері авто зсувні, а крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання.
Кросовер Subaru Chiffon Try оснащений 660-кубовим бензиновим двигуном на 52 к. с. і 60 Н∙м та безступінчастим варіатором. Привід може бути переднім або повним (за доплату в $750).
До речі, на європейський ринок виходить новий Subaru Forester. Його пропонують виключно в гібридному виконанні.
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