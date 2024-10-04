Презентовано найменший і найдешевший кросовер Subaru за $11 300 (фото)

Кросовер Subaru Chiffon Try сягаэ усього 3,4 м у довжину, проте має досить просторий салон. Модель пропонують із переднім або повним приводом.

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У Японії презентували новий Subaru Chiffon Try. Оригінальний гібрид компактного мінівена та кросовера надходить у продаж за ціною від 1 665 000 ієн ($11 300). Про нього розповіли на офіційному сайті Subaru.

Дизайн авто став агресивнішим Фото: Subaru

У основі авто лежить 3,4-метровий Subaru Chiffon, який належить до сегменту кей-карів – субкомпактних міських авто. Він, у свою чергу, створений на базі Daihatsu Tanto.

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Позашляховий варіант Subaru Chiffon Try вирізняється особливою решіткою радіатора, масивними бамперами та пластиковим обвісом. На даху встановили рейлінги для багажника.

У салоні встановили 9-дюймовий тачскрін Фото: Subaru

Салон Subaru Chiffon Try оздобили водостійкими матеріалами та додали яскраві вставки. Також з’явився збільшений 9-дюймовий тачскрін. Задні двері авто зсувні, а крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання.

У оздобленні використали водостійні матеріали Фото: Subaru

Кросовер Subaru Chiffon Try оснащений 660-кубовим бензиновим двигуном на 52 к. с. і 60 Н∙м та безступінчастим варіатором. Привід може бути переднім або повним (за доплату в $750).

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