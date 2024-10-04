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Авто

Презентовано найменший і найдешевший кросовер Subaru за $11 300 (фото)

Subaru Chiffon Try, новий Subaru Chiffon, Subaru Chiffon, кросовер Subaru
Фото: Subaru | Subaru Chiffon Try — 3,4-метровий кей-кар

Кросовер Subaru Chiffon Try сягаэ усього 3,4 м у довжину, проте має досить просторий салон. Модель пропонують із переднім або повним приводом.

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У Японії презентували новий Subaru Chiffon Try. Оригінальний гібрид компактного мінівена та кросовера надходить у продаж за ціною від 1 665 000 ієн ($11 300). Про нього розповіли на офіційному сайті Subaru.

Subaru Chiffon, новий Subaru Chiffon, кросовер Subaru Fullscreen
Дизайн авто став агресивнішим
Фото: Subaru

У основі авто лежить 3,4-метровий Subaru Chiffon, який належить до сегменту кей-карів – субкомпактних міських авто. Він, у свою чергу, створений на базі Daihatsu Tanto.

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Позашляховий варіант Subaru Chiffon Try вирізняється особливою решіткою радіатора, масивними бамперами та пластиковим обвісом. На даху встановили рейлінги для багажника.

салон Subaru Chiffon Try, новий Subaru Chiffon, Subaru Chiffon, кросовер Subaru Fullscreen
У салоні встановили 9-дюймовий тачскрін
Фото: Subaru

Салон Subaru Chiffon Try оздобили водостійкими матеріалами та додали яскраві вставки. Також з’явився збільшений 9-дюймовий тачскрін. Задні двері авто зсувні, а крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання.

салон Subaru Chiffon, новий Subaru Chiffon, Subaru Chiffon, кросовер Subaru Fullscreen
У оздобленні використали водостійні матеріали
Фото: Subaru

Кросовер Subaru Chiffon Try оснащений 660-кубовим бензиновим двигуном на 52 к. с. і 60 Н∙м та безступінчастим варіатором. Привід може бути переднім або повним (за доплату в $750).

До речі, на європейський ринок виходить новий Subaru Forester. Його пропонують виключно в гібридному виконанні.

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