Презентован самый маленький и дешевый кроссовер Subaru за $11 300 (фото)

Кроссовер Subaru Chiffon Try достигает всего 3,4 м в длину, однако имеет достаточно просторный салон. Модель предлагается с передним или полным приводом.

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В Японии презентовали новый Subaru Chiffon Try. Оригинальный гибрид компактного минивэна и кроссовера поступает в продажу по цене от 1 665 000 иен ($11 300). О нем рассказали на официальном сайте Subaru.

Дизайн авто стал более агрессивным Фото: Subaru

В основе авто лежит 3,4-метровый Subaru Chiffon, который относится к сегменту кей-каров — субкомпактных городских авто. Он в свою очередь создан на базе Daihatsu Tanto.

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Внедорожный вариант Subaru Chiffon Try отличается особой решеткой радиатора, массивными бамперами и пластиковым обвесом. На крыше установили рейлинги для багажника.

В салоне установили 9-дюймовый тачскрин Фото: Subaru

Салон Subaru Chiffon Try украсили водостойкими материалами и добавили яркие вставки. Также появился увеличенный 9-дюймовый тачскрин. Задние двери авто сдвижные, а кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку.

В отделке использовали водостойкие материалы Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Chiffon Try оснащен 660-кубовым бензиновым двигателем на 52 л.с. и 60 Н∙м и бесступенчатым вариатором. Привод может быть передним или полным (за доплату в $750).

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