На европейский рынок выходит новый Subaru Forester: подробности и комплектация (фото)
Кроссовер Subaru Forester 2024 стал просторнее и богаче оснащен. В Европе новая модель будет доступна в гибридной версии.
Новый Subaru Forester шестого поколения добрался до Европы. Продажи кроссовера начнутся до конца осени. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Кроссовер Subaru Forester 2024 несколько подрос в размерах, а его дизайн стал более выразительным, хотя и остается знакомым. Европейская версия модели несколько отличается дизайном фар.
Главная новинка в салоне — большой 11,6-дюймовый тачскрин портретного формата. Кроссовер стал несколько просторнее, а объем его багажника составляет 508–1731 л.Важно
Базовая комплектация Subaru Forester 2024 расширена — есть 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, 9 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.
Если в Северной Америке новый Subaru Forester предлагают с 2,5-литровой бензиновой четверкой, то для европейского рынка подготовили гибрид. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем на 136 л. с. и 16,7-сильным электромотором. Кроссовер сохранил вариатор и фирменный симметричный полный привод.
Между прочим, на европейский рынок выходит и возрожденный Ford Capri, который стал электрокроссовером.
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