Новітній суперкар Ferrari за 400 000 євро розбили під час журналістського тесту (фото)

Суперкар Ferrari 12Cilindri оснащений високооборотним V12 на 819 сил. Купе здатне розігнатися до сотні за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

Related video

Новий Ferrari 12Cilindri зовсім недавно надійшов у виробництво, а одне з купе вже встигли розбити. ДТП сталася у Люксембургу, а фото з місця аварії опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram

Інцидент мав місце ще восени, проте про нього стало відомо тільки зараз. Інформації про ДТП небагато, зазначається лише, що суперкар Ferrari розбили під час журналістського тест-драйву.

Ferrari 12Cilindri — нова модель вартістю від 395 000 євро Фото: Ferrari

Для тестів провідних автомобільних ЗМІ у Люксембург доставили шість купе Ferrari 12Cilindri. По фото видно, що випробовували суперкар на вузькій дорозі в дощову погоду. Очевидно, водій не справився з керуванням на мокрому асфальті й авто занесло.

Важливо

У Києві серед зими помітили швидкісний суперкар Ferrari (фото)

У Ferrari суттєво пошкоджені передня та задня частини. Ремонт суперкара буде недешевим.

Нагадаємо, що новий Ferrari 12Cilindri прийшов на зміну моделі 812 Superfast. Авто коштує від 395 000 євро.

Купе оснащене 819-сильним V12 Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari оснащений високооборотним 6,5-літровим V12 потужністю 819 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с, а до 200 км/год – за 7,9 с. Його максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

До речі, нещодавно в США розлючений клієнт протаранив на машині автосалон.

Також Фокус писав, що працівник автосалону розбив новий BMW M5 за $165 000.