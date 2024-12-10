Новий заряджений Ford Mustang офіційно став найшвидшим авто зі США (відео)

Ford Mustang GTD — найпотужніша і найшвидша версія в історії моделі. Спорткар із 815-сильним V8 здатен розвинути 325 км/год.

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Спорткар Ford Mustang GTD продемонстрував свої здібності на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг. Лімітоване купе встановило рекорд кола серед усіх американських авто. Про це повідомляється на офіційному сайті Ford.

Новий Ford Mustang GTD проїхав 20,8-кілометрово коло Нюрбургрингу 6 хвилин 57,685 секунди. Заїзд відбувся ще 7 серпня, проте його відео та результат оприлюднили лише зараз.

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Заряджений Ford Mustang GTD виявився на 4,3 секунди швидшим за Dodge Viper ACR, який проїхав коло за 7 хвилин 1,3 секунди. Також він випередив такі авто, як Porsche 911 GT3 (6:59.93) та Ferrari 296 GTB (6:58.70). У 2025 році команда Ford спробує покращити своє досягнення.

Нагадаємо, що абсолютний рекорд Нюрбургрингу серед серійних авто наразі належить суперкару Mercedes-AMG One і становить 6 хвилин 29,09 секунди.

Ford Mustang GTD пізнається за обвісом та антикрилом Фото: Ford

Утім, новий Ford Mustang GTD дешевший за більшість конкурентів, хоч і дуже дорогий за мірками Mustang. Він коштує від 300 000 доларів і буде випущений лімітованою серією з 2000 авто.

Спорткар Ford Mustang GTD оснащений 5,2-літровим компресорним V8 потужністю 815 к. с. Купе полегшили та розробили для нього аеродинамічний пакет із обвісом та антикрилом, а сповільнюють його карбоново-керамічні гальма. Авто здатне розвинути 325 км/год, тобто це найпотужніший і найшвидший Ford Mustang.

До речі, купе Ford Mustang нового покоління вже привезли в Україну.

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