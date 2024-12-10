Новый заряженный Ford Mustang официально стал самым быстрым авто из США (видео)

Ford Mustang GTD — самая мощная и быстрая версия в истории модели. Спорткар с 815-сильным V8 способен развить 325 км/ч.

Related video

Спорткар Ford Mustang GTD продемонстрировал свои способности на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Лимитированное купе установило рекорд круга среди всех американских авто. Об этом сообщается на официальном сайте Ford.

Новый Ford Mustang GTD проехал 20,8-километровый круг Нюрбургринга за 6 минут 57,685 секунды. Заезд состоялся еще 7 августа, однако его видео и результат обнародовали только сейчас.

Важно

Более 2200 км: электрифицированный китайский седан установил новый рекорд запаса хода (фото)

Заряженный Ford Mustang GTD оказался на 4,3 секунды быстрее Dodge Viper ACR, который проехал круг за 7 минут 1,3 секунды. Также он опередил такие авто, как Porsche 911 GT3 (6:59.93) и Ferrari 296 GTB (6:58.70). В 2025 году команда Ford попытается улучшить свое достижение.

Напомним, что абсолютный рекорд Нюрбургринга среди серийных авто на данный момент принадлежит суперкару Mercedes-AMG One и составляет 6 минут 29,09 секунды.

Ford Mustang GTD узнается по обвесу и антикрылу Фото: Ford

Впрочем, новый Ford Mustang GTD дешевле большинства конкурентов, хоть и очень дорогой по меркам Mustang. Он стоит от 300 000 долларов и будет выпущен лимитированной серией из 2000 авто.

Спорткар Ford Mustang GTD оснащен 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 815 л. с. Купе облегчили и разработали для него аэродинамический пакет с обвесом и антикрылом, а замедляют его карбоново-керамические тормоза. Авто способно развить 325 км/ч, то есть это самый мощный и быстрый Ford Mustang.

Кстати, купе Ford Mustang нового поколения уже привезли в Украину.

Также Фокус рассказывал о найденном Ford Mustang 2008 года без пробега.