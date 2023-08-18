Гоночные технологии и 800 сил: представлен самый быстрый Ford Mustang в истории (видео)

Ford Mustang GTD поступит в продажу в конце 2024 года с начальной ценой около 300 000 долларов. Суперкар оснащен 800-сильным двигателем V8 с гоночными технологиями.

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Ford представил новый Mustang GTD 2025 модельного года. Это дорожная версия гоночного болида GT3 с очень мощным двигателем. Об этом рассказали на сайте бренда.

Ford Mustang GTD получил новый кузовной обвес с широкими передними и задними крыльями и массивным сплиттером. На кузове можно найти множество функциональных воздухозаборников.

Ford Mustang GTD получил кузовной обвес в стиле гоночного болида GT3 Фото: Ford

Сзади размещено большое активное антикрыло. Его угол наклона можно регулировать самостоятельно.

Сзади появилось массивное антикрыло Фото: Ford

Клиенты могут заказать новый Ford Mustang GTD в любом цвете. Доступны даже оттенки, которые самостоятельно предоставит покупатель.

В отличие от всех остальных Ford Mustang, новый GTD будут выпускать в Канаде. Производством новинки займется компания Multimatic, которая ранее отвечала за выпуск суперкар Ford GT.

Ford Mustang GTD получил некоторые передовые гоночные технологии. Среди них адаптивная подвеска и активная аэродинамика.

Под капотом расположен 5,2-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 800 л.с. Он оснащен титановым выхлопом с активной системой клапанов.

Ford Mustang GTD оснащен 5,2-литровым двигателем V8 Фото: Ford

Коробка передач расположена в задней части авто. Это позволило распределить вес по осям в соотношении 50:50.

Передние шины имеют ширину 325 мм, а задние — 345 мм. Также автомобиль получил 20-дюймовые кованые алюминиевые колесные диски.

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В отделке интерьера используется замша, кожа и углеродное волокно. Внутри установлены два спортивных сиденья Recaro. Также Ford Mustang GTD лишился багажника, что позволило сильно снизить вес авто.

Ford Mustang GTD поступит в продажу в конце 2024 года. Начальная цена составит около 300 000 долларов.

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