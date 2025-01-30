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Авто

Звезда 80-х: обнаружен редкий заряженный Mercedes W126 за $600 000 в новом состоянии (фото)

Mercedes W126 AMG, Mercedes W126, Mercedes 500 SEC AMG, Mercedes 500 SEC
Капсулу времени Mercedes W126 AMG оценили в $600 000

Изготовлено всего 50 купе Mercedes 500 SEC 6.0 Widebody от AMG. Авто оснащено 385-сильным V8 и способно разогнаться до сотни за 6 с.

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В США обнаружили идеально сохранившееся купе Mercedes-Benz W126 1986 года в тюнинге от AMG. За почти четыре десятилетия авто проехало всего 4943 км. О спорткаре рассказали на сайте аукциона Broad Arrow, где вскоре будут продавать его.

Mercedes 500 SEC AMG, Mercedes W126, Mercedes 500 SEC Fullscreen
Изготовлено всего 50 купе Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody

Этот Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody — настоящий раритет, ведь изготовили примерно 50 таких купе. Неудивительно, что за ними сейчас охотятся коллекционеры. Конкретно эту капсулу времени оценили в 500-600 тысяч долларов.

Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody идеально сохранен. Его кузов, кожаный салон и силовой агрегат в отличном состоянии.

салон мерседес 126, Мерседес W126, Мерседес 500 SEC AMG, Мерседес 500 SEC Fullscreen
В салоне установлены спортивные руль и сиденья

Тюнинг Mercedes W126 довольно основательный. Объем его V8 увеличили до 6 литров, а мощность выросла до 385 л. с. С 4-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч. Также доработана ходовая авто и установлены увеличенные тормоза.

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Отличить Mercedes 500 SEC AMG можно, прежде всего, по раздутым крыльям (собственно, поэтому авто и назвали Widebody — "широкий кузов"). Также купе получило скромный обвес, небольшой спойлер и черные 17-дюймовые диски.

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Под капотом установлен 6,0-литровый 385-сильный V8, который имеет 6,0-литровый

В салоне установили спортивные руль и сиденья. Комплектация Mercedes W126 включает климат-контроль, люк, электропривод и подогрев сидений.

Ранее капсула времени Ford Mustang 1993 года ушла с молотка по цене Maybach.

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