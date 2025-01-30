Звезда 80-х: обнаружен редкий заряженный Mercedes W126 за $600 000 в новом состоянии (фото)

Изготовлено всего 50 купе Mercedes 500 SEC 6.0 Widebody от AMG. Авто оснащено 385-сильным V8 и способно разогнаться до сотни за 6 с.

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В США обнаружили идеально сохранившееся купе Mercedes-Benz W126 1986 года в тюнинге от AMG. За почти четыре десятилетия авто проехало всего 4943 км. О спорткаре рассказали на сайте аукциона Broad Arrow, где вскоре будут продавать его.

Изготовлено всего 50 купе Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody

Этот Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody — настоящий раритет, ведь изготовили примерно 50 таких купе. Неудивительно, что за ними сейчас охотятся коллекционеры. Конкретно эту капсулу времени оценили в 500-600 тысяч долларов.

Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody идеально сохранен. Его кузов, кожаный салон и силовой агрегат в отличном состоянии.

В салоне установлены спортивные руль и сиденья

Тюнинг Mercedes W126 довольно основательный. Объем его V8 увеличили до 6 литров, а мощность выросла до 385 л. с. С 4-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч. Также доработана ходовая авто и установлены увеличенные тормоза.

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Отличить Mercedes 500 SEC AMG можно, прежде всего, по раздутым крыльям (собственно, поэтому авто и назвали Widebody — "широкий кузов"). Также купе получило скромный обвес, небольшой спойлер и черные 17-дюймовые диски.

Под капотом установлен 6,0-литровый 385-сильный V8, который имеет 6,0-литровый

В салоне установили спортивные руль и сиденья. Комплектация Mercedes W126 включает климат-контроль, люк, электропривод и подогрев сидений.

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