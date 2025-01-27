Самое безопасное авто 70-х: обнаружен раритетный канадский спорткар без пробега (видео)

Всего изготовили всего 2900 купе Bricklin SV-1. Канадский спорткар отличается обтекаемым дизайном с выдвижными фарами и дверями типа "крыло чайки".

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В США обнаружили идеально сохранившийся Bricklin SV-1 1976 года. Редкий канадский спорткар за почти полвека вообще не эксплуатировался. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Blu-Grit Garage.

На одометре купе Bricklin SV-1 высвечивается пробег всего 80 км. Кузов, велюровый салон и двигатель хорошо сохранились и только поврежденное лобовое стекло пришлось заменить.

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С 1974 по 1976 год выпустили всего 2900 Bricklin SV-1 и конкретно это авто — одно из последних. Его собирали вручную, ведь конвейер уже не работал из-за того, что компания обанкротилась.

Изготовлено всего 2900 купе Bricklin SV-1 Фото: Wikipedia

Bricklin SV-1 — оригинальное купе с дверью типа "крыло чайки" (они поднимаются вверх с помощью электропривода) и выдвижными фарами. Оно было самым безопасным авто своего времени, ведь имело прочный каркас кузова и массивные полиуретановые бамперы. Кузовные панели изготавливали из стеклопластика.

Салон авто хорошо сохранились Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Bricklin SV-1 1976 года оснащен 5,8-литровым 175-сильным V8 от Ford. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

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