Найбезпечніше авто 70-х: виявлено раритетний канадський спорткар без пробігу (відео)

Усього виготовили лише 2900 купе Bricklin SV-1. Канадський спорткар вирізняється обтічним дизайном із висувними фарами і дверима типу "крило чайки".

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У США виявили ідеально збережений Bricklin SV-1 1976 року. Рідкісний канадський спорткар за майже пів століття взагалі не експлуатувався. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Blu-Grit Garage.

На одометрі купе Bricklin SV-1 висвічується пробіг усього 80 км. Кузов, велюровий салон та двигун добре збереглися і лише пошкоджене лобове скло довелося замінити.

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Із 1974 по 1976 рік випустили лише 2900 Bricklin SV-1 і конкретно це авто – одне з останніх. Його збирали вручну, адже конвеєр уже не працював через те, що компанія збанкрутіла.

Виготовлено лише 2900 купе Bricklin SV-1 Фото: Wikipedia

Bricklin SV-1 – оригінальне купе з дверима типу "крило чайки" (вони підіймаються догори з допомогою електроприводу) та висувними фарами. Воно було найбезпечнішим авто свого часу, адже мало міцний каркас кузова та масивні поліуретанові бампери. Кузовні панелі виготовляли зі склопластику.

Салон авто добре збереглися Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Bricklin SV-1 1976 року оснащений 5,8-літровим 175-сильним V8 від Ford. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

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