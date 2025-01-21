Культовий американський спорткар 60-х завівся та поїхав після 45 років простою (відео)

Спортивний Chevrolet Corvette не експлуатували з 1979 року. Двигун автомобіля легко завівся після заміни робочих рідин.

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У США змогли оживити Chevrolet Corvette 1965 року. Класичний американський спорткар 45 років простояв у гаражі. Про нього розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Джон Рейнолдс.

Цей Chevrolet Corvette Stingray другого покоління перестали експлуатувати в 1979 році. Нинішній власник виявив авто минулого року і вирішив відновити його.

Спорткар відмили та провели техобслуговування його двигуна. Після того, як замінили всі робочі рідини та акумулятор і подали пальне, то V8 завівся.

Спорткар 45 років простояв у гаражі Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette 1965 поїхав, проте його мотор працював нестабільно. Довелося замінити свічі запалювання та карбюратор і тоді робота вісімки стала більш плавною.

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Виявилося, що двигун Chevrolet Corvette не є рідним – замість оригінального 5,3-літрового V8 на 300 сил встановили потужніший 5,7-літровий двигун. У парі з ним працює 2-ступінчаста автоматична КПП.

Салон Chevrolet Corvette непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Тепер на Chevrolet Corvette Stingray очікує реставрація. Вона не буде складною, адже кузов та салон автомобіля непогано збереглися.

Між іншим, нещодавно в Києві виявили розкішний Lincoln 80-х. Седан простояв понад 10 років у гаражі.

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