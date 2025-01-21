Культовый американский спорткар 60-х завелся и поехал после 45 лет простоя (видео)

Спортивный Chevrolet Corvette не эксплуатировался с 1979 года. Двигатель автомобиля легко завелся после замены рабочих жидкостей.

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В США смогли оживить Chevrolet Corvette 1965 года. Классический американский спорткар 45 лет простоял в гараже. О нем рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Джон Рейнолдс.

Этот Chevrolet Corvette Stingray второго поколения перестали эксплуатировать в 1979 году. Нынешний владелец обнаружил авто в прошлом году и решил восстановить его.

Спорткар отмыли и провели техобслуживание его двигателя. После того, как заменили все рабочие жидкости и аккумулятор и подали топливо, то V8 завелся.

Спорткар 45 лет простоял в гараже Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette 1965 года поехал, однако его мотор работал нестабильно. Пришлось заменить свечи зажигания и карбюратор и тогда работа восьмерки стала более плавной.

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Оказалось, что двигатель Chevrolet Corvette не является родным — вместо оригинального 5,3-литрового V8 на 300 сил установили более мощный 5,7-литровый двигатель. В паре с ним работает 2-ступенчатая автоматическая КПП.

Салон Chevrolet Corvette неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Теперь Chevrolet Corvette Stingray ожидает реставрация. Она не будет сложной, ведь кузов и салон автомобиля неплохо сохранились.

Между прочим, недавно в Киеве обнаружили роскошный Lincoln 80-х. Седан простоял более 10 лет в гараже.

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