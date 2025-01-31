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Нетиповий раритет: створений українцем автобус 1937 року продають за $500 000 (фото)

White 706, White 706 1937, автобус White, Олексій Сахновський
Фото: Mecum | Автобус White 706 створив дизайнер Олексій Сахновський з Києва

Автобус White 706 є розробкою дизайнера Олексія Сахновського з роду Терещенків. Його використовували для екскурсій в національному парку Глейшер у Монтані.

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У США на аукціон Mecum виставили вінтажний автобус White 706 1937 року. За нього планують отримати 500 000 доларів, що є чималою сумою для подібних транспортних засобів. Про рідкісну та оригінальну модель розповіли на сайті аукціону.

White 706 1937, автобус White, Олексій Сахновський Fullscreen
З правого боку встановили четверо дверей
Фото: Mecum

Усього з 1935 по 1939 рік виготовили лише 500 автобусів White 706. Їх створили спеціально для екскурсій найбільшими національними парками США.

Дизайн White 706 розробив у ательє Bender українець граф Олексій Сахновський. Його мати була онукою знаменитого цукрозаводчика Терещенка, а батько – нащадком Миколи Гоголя та Павла Полуботка.

салон White 706, White 706 1937, автобус White, Олексій Сахновський Fullscreen
Автобус пройшов реставрацію
Фото: Mecum

Після революції 1917 року Олексій Сахновський залишив Київ і спочатку емігрував до Бельгії, а згодом – до США, де став автодизайнером.

Олексій Сахновський розробляв дизайн не лише автобусів, але й вантажівок, а також легкових Packard, Cord та Austin. Він був прихильником інноваційного на той час аеродинамічного стилю.

салон автобуса, White 706, White 706 1937, автобус White, Олексій Сахновський Fullscreen
Салон White 706 розрахований на 14 пасажирів
Фото: Mecum

Обтічним дизайном вирізняється і White 706. Крім того, у нього складний дах та одразу четверо дверей з правого боку. Салон розрахований на 14 пасажирів.

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Автобус White 706 оснащений 5,2-літровою шісткою на 94 к. с. У парі з нею працює 4-ступінчаста механічна КПП. Максимальна швидкість становить 72 км/год.

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Під капотом встановлено 94-сильну шістку
Фото: Mecum

Конкретно цей White 706 працював у національному парку Глейшер у штаті Монтана. До речі, кілька автобусів досі там трудяться, але з новими силовими агрегатами. Утім, цей White 706 повністю оригінальний і нещодавно пройшов реставрацію та проїхав лише 400 км після неї.

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