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Авто

Новий Chevrolet Corvette 2025 подорожчав у 20 разів за лічені хвилини (фото)

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Фото: Barrett-Jackson | Перший Chevrolet Corvette ZR1 пішов із молотка за $3,7 мільйона

Новий Chevrolet Corvette ZR1 — найшвидша версія моделі за всю її історію. 1064-сильний спорткар здатен розігнатися до сотні за 2,8 с і розвинути 375 км/год.

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У США на аукціоні Mecum продали найперший Chevrolet Corvette ZR1 нового покоління. За спорткар віддали 3,7 мільйона доларів. Про це повідомляється на сторінці аукціону в Instagram.

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Ціна Chevrolet Corvette ZR1 в австосалонах стартує з $175 000
Фото: Barrett-Jackson

Варто відзначити, що новий Chevrolet Corvette ZR1 коштує від 175 000 доларів. Конкретно це авто має низку опцій і трохи дорожче. За кілька хвилин аукціону його вартість зросла в 20 разів.

Висока ціна Chevrolet Corvette ZR1 обумовлена не лише VIN-номером 001. Аукціон був благодійним і всі отримані кошти передадуть Американському Червоному Хресту.

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Спорткар отримав 1064-сильний V8 твін-турбо
Фото: Barrett-Jackson

Новий Chevrolet Corvette ZR1 – флагманська версія моделі. Спорткар оснащений 5,5-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 1064 к. с. та 1121 Нм.

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Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а максимальна швидкість становить 375 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Chevrolet Corvette в історії.

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Chevrolet Corvette ZR1 здатен розвинути 375 км/год
Фото: Barrett-Jackson

Крім того, Chevrolet Corvette ZR1 отримав карбоново-керамічні гальма та аеродинамічний пакет ZTK з обвісом та антикрилом, які забезпечують 544 кг притискної сили.

До речі, це не найдорожчий Chevrolet Corvette. Нещодавно на аукціон виставили унікальну модель 1957 року за 7 мільйонів доларів.

Також Фокус писав, що нещодавно два вінтажних Chevrolet Corvette 1967 року продали за $4 мільйони.