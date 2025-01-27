Новий Chevrolet Corvette 2025 подорожчав у 20 разів за лічені хвилини (фото)
Новий Chevrolet Corvette ZR1 — найшвидша версія моделі за всю її історію. 1064-сильний спорткар здатен розігнатися до сотні за 2,8 с і розвинути 375 км/год.
У США на аукціоні Mecum продали найперший Chevrolet Corvette ZR1 нового покоління. За спорткар віддали 3,7 мільйона доларів. Про це повідомляється на сторінці аукціону в Instagram.
Варто відзначити, що новий Chevrolet Corvette ZR1 коштує від 175 000 доларів. Конкретно це авто має низку опцій і трохи дорожче. За кілька хвилин аукціону його вартість зросла в 20 разів.
Висока ціна Chevrolet Corvette ZR1 обумовлена не лише VIN-номером 001. Аукціон був благодійним і всі отримані кошти передадуть Американському Червоному Хресту.
Новий Chevrolet Corvette ZR1 – флагманська версія моделі. Спорткар оснащений 5,5-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 1064 к. с. та 1121 Нм.
Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а максимальна швидкість становить 375 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Chevrolet Corvette в історії.
Крім того, Chevrolet Corvette ZR1 отримав карбоново-керамічні гальма та аеродинамічний пакет ZTK з обвісом та антикрилом, які забезпечують 544 кг притискної сили.
До речі, це не найдорожчий Chevrolet Corvette. Нещодавно на аукціон виставили унікальну модель 1957 року за 7 мільйонів доларів.
Також Фокус писав, що нещодавно два вінтажних Chevrolet Corvette 1967 року продали за $4 мільйони.