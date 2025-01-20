Перший суперкар Ford пішов із молотка за ціною двох Bugatti (фото)

Виготовлено лише 31 дорожній суперкар Ford GT40 і конкретно це авто є найпершим у серії. Обтічне купе із 335-сильним V8 здатне розвинути 264 км/год.

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У США на аукціоні Mecum продали суперкар Ford GT40 1966 року. За раритетне авто віддали 7 040 000 доларів – як за два Bugatti Chiron. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Суперкар створений на базі уславленого гоночного авто Фото: Mecum

Ford GT40 – найдорожча модель за всю історію марки: зараз ці купе коштують понад 5 мільйонів доларів. Авто прославилося дуеллю з Ferrari та чотирма поспіль перемогами в знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" (саме про ці події зняли фільм "Аутсайдери").

Серійна модель відрізняється від гоночної покращеним салоном Фото: Mecum

Утім, конкретно цей суперкар Ford GT40 – не гоночне, а серійне авто. Таких купе для доріг загального користування з покращеним салоном виготовили лише 31 і, по суті, це був перший суперкар Ford.

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Низький обтічний Ford GT40 оснащений 4,7-літровим V8, як і гоночна версія, проте його потужність знизили з 385 до 335 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість становить 264 км/год.

335-сильне купе здатне розвинути 264 км/год Фото: Mecum

Цей суперкар Ford GT40 був першим у серії. У різні роки автомобіль був у колекціях у Великій Британії, Австралії та Німеччині, а в 2019 році пройшов реставрацію. Він неодноразово брало участь у ретрошоу та перегонах старовинних авто.

До речі, нещодавно на аукціон виставили гоночний Ford GT40 і за нього планують отримати 11 мільйонів доларів.

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