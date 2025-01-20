Первый суперкар Ford ушел с молотка по цене двух Bugatti (фото)

Изготовлен только 31 дорожный суперкар Ford GT40 и конкретно это авто является самым первым в серии. Обтекаемое купе с 335-сильным V8 способно развить 264 км/ч.

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В США на аукционе Mecum продали суперкар Ford GT40 1966 года. За раритетное авто отдали 7 040 000 долларов — как за два Bugatti Chiron. О нем рассказали на сайте аукциона.

Суперкар создан на базе прославленного гоночного авто Фото: Mecum

Ford GT40 — самая дорогая модель за всю историю марки: сейчас эти купе стоят более 5 миллионов долларов. Авто прославилось дуэлью с Ferrari и четырьмя подряд победами в знаменитых гонках "24 часа Ле-Мана" (именно об этих событиях сняли фильм "Аутсайдеры").

Серийная модель отличается от гоночной улучшенным салоном Фото: Mecum

Впрочем, конкретно этот суперкар Ford GT40 — не гоночный, а серийный автомобиль. Таких купе для дорог общего пользования с улучшенным салоном изготовили всего 31 и, по сути, это был первый суперкар Ford.

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Низкий обтекаемый Ford GT40 оснащен 4,7-литровым V8, как и гоночная версия, однако его мощность снизили с 385 до 335 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 264 км/ч.

335-сильное купе способно развить 264 км/ч Фото: Mecum

Этот суперкар Ford GT40 был первым в серии. В разные годы автомобиль был в коллекциях в Великобритании, Австралии и Германии, а в 2019 году прошел реставрацию. Он неоднократно участвовал в ретрошоу и гонках старинных авто.

Кстати, недавно на аукцион выставили гоночный Ford GT40 и за него планируют получить 11 миллионов долларов.

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