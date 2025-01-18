На аукціон виставили яскравий суперкар Дональда Трампа (фото, відео)

Ferrari F430 — середньомоторний суперкар із високооборотним 490-сильним V8. Купе здатне розігнатися до сотні за 4 с і розвинути 315 км/год.

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У США продається суперкар Ferrari F430 2007 року. Він належав президенту США Дональду Трампу і авто виставили на аукціон Rockstar Car за кілька днів до його інавгурації.

Дональд Трамп у різні роки володів не одним дорогим суперкаром. Купити Ferrari F430 він вирішив у липні 2007 року. Він обрав авто у фірмовому червоному кольорі Rosso Corsa з чорно-коричневим шкіряним салоном. Усередині є табличка з надписом DJT-NY (Donald John Trump – New York).

Ferrari F430 здатен розвинути 315 км/год

До того ж, авто Дональда Трампа оснащене низкою опцій – є CD-чейнджер, спортивна вихлопна система та карбонові вставки в салоні.

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Розкіш і епатаж: кращі авто Дональда Трампа (фото)

Ferrari F430 оснащений високооборотним 4,3-літровим V8 потужністю 490 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 315 км/год. Авто Дональда Трампа оснащене 6-ступінчастою роботизованою КПП.

Салон оздоблений чорною та коричневою шкірою

Ferrari F430 добре зберігся, а його пробіг становить лише 15 тис. км. Збережені всі документи з підписом Дональда Трампа. Авто вже неодноразово перепродавали на аукціонах за 270-315 тис. доларів, що значно перевищує середню вартість цієї моделі.

До речі, торік за ексклюзивний Lamborghini Diablo Дональда Трампа заплатили понад мільйон доларів.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні продадуть раритетний Ferrari чемпіона "Формули-1".