Ексклюзив за $4,8 мільйона: на продаж виставили суперкар чемпіона "Формули-1" (фото)

Ferrari Enzo — знаменитий лімітований суперкар, створений за участі Міхаеля Шумахера. Його 660-сильний V12 дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,4 с і розвивати 350 км/год.

Related video

У Великій Британії продають суперкар Ferrari Enzo 2004 року. За раритетне авто планують отримати 3,95 мільйона фунтів стерлінгів ($4,8 млн). Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Усього випустили лише 400 Ferrari Enzo

Цей Ferrari Enzo належав зірковому пілоту "Формули-1" Дженсону Баттону. Гонщик придбав авто у 2009 році – відсвяткував таким чином своє чемпіонство. Однак вже в 2010 році він продав суперкар.

Дженсон Баттон має чималу колекцію суперкарів, у якій є Bugatti Veyron та McLaren P1. Утім, про Enzo мало хто знав, адже пілот ніколи не виступав за Ferrari, а тому тримав покупку в секреті.

Пробіг авто становить усього 1837 км

Купе Ferrari Enzo чудово збереглося. Пробіг автомобіля становить усього 1837 км, тобто це ще й капсула часу.

Важливо

"Убивця" Ferrari: непоказний 40-річний Audi продають за ціною нового суперкара (фото)

Крім того, висока ціна Ferrari Enzo обумовлена, що це дуже рідкісна модель. Усього виготовлено лише 400 таких купе, а в розробці моделі брав участь інший зірковий пілот "Формули-1" — Міхаель Шумахер.

Суперкар оснащений 660-сильним V12

Суперкар Ferrari Enzo оснащений високооборотним 6,0-літровим V12 потужністю 660 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 350 км/год.

Між іншим, нещодавно механік із СТО розбив колекційний Ferrari F40 за $2,5 мільйона.

Також Фокус розповідав, що в Україну завезли 800-сильний суперкар Ferrari.