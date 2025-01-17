Ексклюзив за $4,8 мільйона: на продаж виставили суперкар чемпіона "Формули-1" (фото)
Ferrari Enzo — знаменитий лімітований суперкар, створений за участі Міхаеля Шумахера. Його 660-сильний V12 дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,4 с і розвивати 350 км/год.
У Великій Британії продають суперкар Ferrari Enzo 2004 року. За раритетне авто планують отримати 3,95 мільйона фунтів стерлінгів ($4,8 млн). Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Ferrari Enzo належав зірковому пілоту "Формули-1" Дженсону Баттону. Гонщик придбав авто у 2009 році – відсвяткував таким чином своє чемпіонство. Однак вже в 2010 році він продав суперкар.
Дженсон Баттон має чималу колекцію суперкарів, у якій є Bugatti Veyron та McLaren P1. Утім, про Enzo мало хто знав, адже пілот ніколи не виступав за Ferrari, а тому тримав покупку в секреті.
Купе Ferrari Enzo чудово збереглося. Пробіг автомобіля становить усього 1837 км, тобто це ще й капсула часу.
Крім того, висока ціна Ferrari Enzo обумовлена, що це дуже рідкісна модель. Усього виготовлено лише 400 таких купе, а в розробці моделі брав участь інший зірковий пілот "Формули-1" — Міхаель Шумахер.
Суперкар Ferrari Enzo оснащений високооборотним 6,0-літровим V12 потужністю 660 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 350 км/год.
Між іншим, нещодавно механік із СТО розбив колекційний Ferrari F40 за $2,5 мільйона.
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