Знищена легенда: механік розбив культовий суперкар Ferrari за $2,5 мільйона (фото)

Ferrari F40 — культовий італійський суперкар і остання модель, створена під керівництвом Енцо Феррарі. 478-сильне купе здатне розвинути 324 км/год.

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У Великій Британії розбили суперкар Ferrari F40 1991 року. Раритетний автомобіль отримав дуже серйозні ушкодження. Світлини з місця ДТП опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Аварія сталася на автомагістралі поблизу міста Лутон. За кермом Ferrari F40 був механік із СТО, яка обслуговувала суперкар.

Суперкар серйозно пошкоджений Фото: instagram.com/supercar.fails

Судячи з усього, водій не справився з керуванням, авто занесло і воно злетіло з дороги. Суперкар Ferrari F40 збив стовп та перевернувся.

У серйозній ДТП ніхто не постраждав, проте Ferrari F40 зазнав суттєвих ушкоджень. У нього повністю відсутня передня частина кузова, а також пошкоджені задні бампер та підвіска. Ремонт карбонового суперкара буде недешевим.

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Варто відзначити, що цей Ferrari F40 досить активно експлуатували. Одного разу власник навіть взяв участь у автопробізі на 4800 км.

Цей Ferrari F40 активно експлуатували Фото: скриншот / YouTube

Середня ціна Ferrari F40 зараз сягає 2,5 млн доларів, адже суперкар дуже цінується колекціонерами. Це остання модель, створена під керівництвом Енцо Феррарі. Усього виготовлено лише 1311 таких купе.

Суперкар Ferrari F40 оснащений 2,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 478 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,1 с, а максимальна швидкість становить 324 км/год.

До речі, нещодавно новітній Ferrari за 400 000 євро розбили під час журналістського тесту.

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