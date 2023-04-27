На продаж виставили суперкар Ferrari F40 чотириразового чемпіона "Формули-1" (фото)

Ferrari F40 чудово зберігся та проїхав лише трохи менше ніж 6000 км. Ален Прост залишив на даху суперкара свій автограф, який робить автомобіль ще дорожчим.

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На аукціон RM Sotheby's виставили суперкар Ferrari F40 1990 року, який належав чотириразовому чемпіону Формули-1 Алену Просту. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Суперкар був подарований пілоту невдовзі після того, як він перейшов до команди Ferrari Scuderia у 1990 році. Рік тому Ален Прост виграв свій третій чемпіонат світу з "Формули-1" за команду McLaren.

Цікаво те, що пілот так і не їздив на своєму Ferrari F40. Через деякий час він продав суперкар колекціонеру Грему де Зілле.

Ferrari F40 подарували пілоту незабаром після того, як він перейшов до команди Ferrari Scuderia Фото: RM Sotheby's

На даху авто є автограф Алена Проста. Зверху нанесено прозорий лак, щоб ім'я первісного власника Ferrari F40 завжди залишалося видимим.

На даху суперкара є автограф пілота Фото: RM Sotheby's

Автомобіль має відмінний стан. Суперкар регулярно обслуговували, а пробіг становить трохи менше ніж 6000 км.

У Ferrari F40 було кілька власників у Великій Британії. Потім автомобіль повернувся до Франції, де він знаходиться й зараз.

В інтер'єрі немає жодних зручностей, що дозволило знизити вагу авто Фото: RM Sotheby's

Ferrari F40 оснащений 2,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 478 к.с. і 577 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 324 км/год.

Спочатку планувалося випустити лише 400 таких авто, але через велику популярність було випущено 1315 одиниць. Зараз усі екземпляри представляють величезний інтерес для колекціонерів.

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Аукціонери планують виручити за суперкар від 2,76 до 3,31 млн доларів. Унікальна історія автомобіля та його стан може ще більше підняти вартість.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон RM Sotheby's виставили прототип французького спорткара Facel Vega II.