На продажу выставили суперкар Ferrari четырехкратного чемпиона "Формулы-1" (фото)

Ferrari F40 отлично сохранился и проехал всего чуть менее 6000 км. Ален Прост оставил на крыше суперкара свой автограф, который делает автомобиль еще более дорогим.

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На аукцион RM Sotheby's выставили суперкар Ferrari F40 1990 года, который принадлежал четырехкратному чемпиону "Формулы-1" Алену Просту. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Суперкар был подарен пилоту вскоре после того, как он перешел в команду Ferrari Scuderia в 1990 году. За год до этого Ален Прост выиграл свой третий чемпионат мира "Формулы-1" за команду McLaren.

Интересно то, что пилот так и не ездил на своем Ferrari F40. Через некоторое время он продал суперкар коллекционеру Грэму де Зилле.

Ferrari F40 подарили пилоту вскоре после того, как он перешел в команду Ferrari Scuderia Фото: RM Sotheby's

На крыше авто есть автограф Алена Проста. Сверху нанесен прозрачный лак, чтобы имя первоначального владельца Ferrari F40 всегда оставалось видимым.

На крыше суперкара есть автограф пилота Фото: RM Sotheby's

Автомобиль обладает отличным состоянием. Суперкар регулярно обслуживали, а его пробег составляет чуть менее 6000 км.

У Ferrari F40 было несколько владельцев в Великобритании. Затем автомобиль вернулся во Францию, где и находится сейчас.

В интерьере нет никаких удобств, что позволило снизить вес авто Фото: RM Sotheby's

Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

Изначально планировалось выпустить только 400 таких авто, но из-за большой популярности было выпущено 1315 единиц. Сейчас все сохранившиеся экземпляры представляют огромный интерес для коллекционеров.

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Аукционеры планируют выручить за суперкар от 2,76 до 3,31 млн долларов. Уникальная история автомобиля и его состояние может еще больше поднять стоимость.

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