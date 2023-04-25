На продажу выставили редкий французский спорткар 50-х стоимостью $1,1 млн (фото)

Выставленный на аукцион прототип был построен в 1959 году на базе модели HK500. Автомобиль был спрятан на долгие годы.

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На аукцион RM Sotheby's выставили прототип французского спорткара Facel Vega II. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Прототип был построен в 1959 году на базе модели HK500. Автомобиль получил множество изменений, включая новое лобовое стекло, другую отделку и два выхлопных патрубка.

Автомобиль получил множество изменений Фото: RM Sotheby's

Прототип был спрятан на долгие годы и был впервые зарегистрирован основателем Жаном Даниносом 16 февраля 1965 года. Это произошло незадолго до того, как компания обанкротилась.

Интерьер выполнен из кожи и дерева. Также в салоне можно найти хромированные детали.

Интерьер спорткара выполнен из кожи и дерева Фото: RM Sotheby's

Facel Vega II оснащен 6,3-литровым двигателем V8 от Chrysler мощностью 360 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал 8,6 секунды, а максимальная скорость составляла 237 км/ч.

Автомобиль несколько раз переходил из рук в руки, и в период с 2020 по 2022 год была проведена комплексная реставрация. Автомобиль выглядит как новый и не нуждается в ремонте.

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