На продаж виставили рідкісний французький спорткар 50-х вартістю $1,1 млн (фото)

Прототип, виставлений на аукціон, був побудований у 1959 році на базі моделі HK500. Автомобіль був прихований на довгі роки.

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На аукціон RM Sotheby's виставили прототип французького спорткара Facel Vega II. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного будинку.

Прототип був збудований у 1959 році на базі моделі HK500. Автомобіль отримав безліч змін, враховуючи нове лобове скло, інше оздоблення та два вихлопні патрубки.

Автомобіль отримав безліч змін Фото: RM Sotheby's

Прототип був прихований на довгі роки та вперше зареєстрований засновником Жаном Даниносом 16 лютого 1965 року. Це сталося незадовго до того, як компанія збанкрутувала.

Інтер'єр виконаний зі шкіри та дерева. Також у салоні можна знайти хромовані деталі.

Інтер'єр спорткара виконаний зі шкіри та дерева Фото: RM Sotheby's

Facel Vega II оснащений 6,3-літровим двигуном V8 від Chrysler потужністю 360 к. с. Розгін від 0 до 100 км/год займав 8,6 секунди, а максимальна швидкість становила 237 км/год.

Автомобіль кілька разів переходив з рук до рук, і в період із 2020 по 2022 рік було проведено комплексну реставрацію. Автомобіль виглядає як новий і не потребує ремонту.

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