Новый Chevrolet Corvette 2025 подорожал в 20 раз за считанные минуты (фото)
Новый Chevrolet Corvette ZR1 — самая быстрая версия модели за всю ее историю. 1064-сильный спорткар способен разогнаться до сотни за 2,8 с и развить 375 км/ч.
В США на аукционе Mecum продали самый первый Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения. За спорткар отдали 3,7 миллиона долларов. Об этом сообщается на странице аукциона в Instagram.
Стоит отметить, что новый Chevrolet Corvette ZR1 стоит от 175 000 долларов. Конкретно это авто имеет ряд опций и немного дороже. За несколько минут аукциона его стоимость выросла в 20 раз.
Высокая цена Chevrolet Corvette ZR1 обусловлена не только VIN-номером 001. Аукцион был благотворительным и все полученные средства передадут Американскому Красному Кресту.
Новый Chevrolet Corvette ZR1 — флагманская версия модели. Спорткар оснащен 5,5-литровым V8 твин-турбо, который развивает 1064 л.с. и 1121 Нм.
С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а максимальная скорость составляет 375 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Chevrolet Corvette в истории.
Кроме того, Chevrolet Corvette ZR1 получил карбоново-керамические тормоза и аэродинамический пакет ZTK с обвесом и антикрылом, которые обеспечивают 544 кг прижимной силы.
Кстати, это не самый дорогой Chevrolet Corvette. Недавно на аукцион выставили уникальную модель 1957 года за 7 миллионов долларов.
Также Фокус писал, что недавно два винтажных Chevrolet Corvette 1967 года продали за $4 миллиона.