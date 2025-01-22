Американский эксклюзив: два 58-летних Chevrolet продали за $4 миллиона (фото)

Chevrolet Corvette L88 и L89 1967 года — чрезвычайно редкие заряженные версии модели. Спорткары оснащены огромными 7,0-литровыми V8 мощностью 450-500 сил.

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В США на аукционе Mecum продали Chevrolet Corvette 1967 года. Суммарно за них получили почти 4 миллиона долларов. Об автомобилях рассказали на сайте аукциона.

Chevrolet Corvette второго поколения ценится коллекционерами, однако обычно значительно дешевле. Впрочем, с молотка ушли чрезвычайно редкие заряженные версии модели с 7,0-литровым V8 и 4-ступенчатой механической КПП.

Выпустили всего 16 купе Chevrolet Corvette L89 купе Chevrolet Corvette Фото: Mecum

Chevrolet Corvette L89 — 1 705 000 долларов

Изготовили всего 16 купе Chevrolet Corvette L89. Их особенность — двигатель с алюминиевыми головками блока цилиндров. Его паспортная мощность — 435 л. с., однако в реальности он развивает примерно 450 л. с.

Салон Chevrolet Corvette L89 отделан кожей Фото: Mecum Под капотом установлен 7,0-литровый 450-сильный V8 Фото: Mecum

Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Кроме того, авто получило спортивную подвеску и кожаный салон.

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Chevrolet Corvette L88 — 2 250 000 долларов

Chevrolet Corvette L88 в 1967 году изготовили 20 и это была флагманская модель в линейке. На бумаге ее V8 развивает 430 л.с., однако реальная мощность составляет 500 л.с. По сути, под капот авто установили гоночный двигатель.

Chevrolet Corvette L88 ушел с молотка за 2 250 000 долларов Фото: Mecum

В свое время Chevrolet Corvette L88 мог соревноваться с Ferrari и Lamborghini. Он способен разогнаться до сотни за 5 с и развить 273 км/ч. Спорткар также имеет улучшенную подвеску, самоблокирующийся дифференциал, а также более эффективные тормоза.

Изготовили 20 флагманских Chevrolet Corvette L88 1967 года Фото: Mecum Авто прошло реставрацию Фото: Mecum Мотор Chevrolet Corvette L88 развивает 500 сил Фото: Mecum

Оба Chevrolet Corvette 1967 года прошли реставрацию и выглядят идеально. Они неоднократно получали награды на ретрошоу.

Кстати, на этом же аукционе за $7 миллионов продали самый первый суперкар Ford.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили суперкар Дональда Трампа.