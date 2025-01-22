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Авто

Американский эксклюзив: два 58-летних Chevrolet продали за $4 миллиона (фото)

Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 г.
Фото: Mecum | Chevrolet Corvette L89 продали за 1 705 000 долларов

Chevrolet Corvette L88 и L89 1967 года — чрезвычайно редкие заряженные версии модели. Спорткары оснащены огромными 7,0-литровыми V8 мощностью 450-500 сил.

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В США на аукционе Mecum продали Chevrolet Corvette 1967 года. Суммарно за них получили почти 4 миллиона долларов. Об автомобилях рассказали на сайте аукциона.

Chevrolet Corvette второго поколения ценится коллекционерами, однако обычно значительно дешевле. Впрочем, с молотка ушли чрезвычайно редкие заряженные версии модели с 7,0-литровым V8 и 4-ступенчатой механической КПП.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 года Fullscreen
Выпустили всего 16 купе Chevrolet Corvette L89 купе Chevrolet Corvette
Фото: Mecum

Chevrolet Corvette L89 — 1 705 000 долларов

Изготовили всего 16 купе Chevrolet Corvette L89. Их особенность — двигатель с алюминиевыми головками блока цилиндров. Его паспортная мощность — 435 л. с., однако в реальности он развивает примерно 450 л. с.

Салон Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 г. Fullscreen
Салон Chevrolet Corvette L89 отделан кожей
Фото: Mecum
corvette l89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 года Fullscreen
Под капотом установлен 7,0-литровый 450-сильный V8
Фото: Mecum

Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Кроме того, авто получило спортивную подвеску и кожаный салон.

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Chevrolet Corvette L88 — 2 250 000 долларов

Chevrolet Corvette L88 в 1967 году изготовили 20 и это была флагманская модель в линейке. На бумаге ее V8 развивает 430 л.с., однако реальная мощность составляет 500 л.с. По сути, под капот авто установили гоночный двигатель.

Chevrolet Corvette 1967 года, Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette L88 ушел с молотка за 2 250 000 долларов
Фото: Mecum

В свое время Chevrolet Corvette L88 мог соревноваться с Ferrari и Lamborghini. Он способен разогнаться до сотни за 5 с и развить 273 км/ч. Спорткар также имеет улучшенную подвеску, самоблокирующийся дифференциал, а также более эффективные тормоза.

Изготовили 20 флагманских Chevrolet Corvette L88 1967 года Fullscreen
Изготовили 20 флагманских Chevrolet Corvette L88 1967 года
Фото: Mecum
Авто прошло реставрацию Fullscreen
Авто прошло реставрацию
Фото: Mecum
Мотор Chevrolet Corvette L88 развивает 500 сил Fullscreen
Мотор Chevrolet Corvette L88 развивает 500 сил
Фото: Mecum
Изготовили 20 флагманских Chevrolet Corvette L88 1967 года
Авто прошло реставрацию
Мотор Chevrolet Corvette L88 развивает 500 сил

Оба Chevrolet Corvette 1967 года прошли реставрацию и выглядят идеально. Они неоднократно получали награды на ретрошоу.

Кстати, на этом же аукционе за $7 миллионов продали самый первый суперкар Ford.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили суперкар Дональда Трампа.