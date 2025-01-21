На аукцион выставили особенный суперкар Михаэля Шумахера (фото)

Михаэль Шумахер получил Ferrari F355 GTS в подарок в 1996 году. Суперкар со съемной крышей оснащен 380-сильным V8 и способен развить 295 км/ч.

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В Париже на аукцион RM Sotheby's выставили суперкар Ferrari F355 1996 года. За авто планируют получить немалые деньги, ведь оно принадлежало семикратному чемпиону "Формулы-1" Михаэлю Шумахеру. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Гонщика неоднократно видели за рулем этого авто Фото: RM Sotheby's

Авто особенное тем, что это самая первая Ferrari Михаэля Шумахера. Немецкий гонщик получил авто в подарок в 1996 году, когда начал выступать за Ferrari в "Формуле-1".

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Шумахер выбрал версию тарга Ferrari 355 GTS со съемной крышей. Авто окрашено в нетипичный синий цвет и имеет белый салон. Оно оснащено 3,5-литровым 380-сильным V8 и 6-ступенчатой механической КПП. Суперкар Ferrari способен разогнаться до сотни за 4,7 с и развить 295 км/ч.

380-сильный суперкар способен развить 295 км/ч Фото: RM Sotheby's

Машину оформили на компанию менеджера Шумахера Вилли Вебера. В 1996-1997 годах немецкий гонщик пользовался суперкаром, проживая в Монако. Сохранилось немало его фото за рулем этого автомобиля.

Автомобиль прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

В 2002 году суперкар Ferrari 355 GTS был продан, после чего у него было еще два владельца. Авто Шумахера неоднократно попадало на обложки журналов и даже стало основой для игрушечной масштабной модели. В 2024 суперкар прошел техобслуживание и реставрацию.

Кстати, недавно на продажу выставили Ferrari другого чемпиона "Формулы-1" — Дженсона Баттона.

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