Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На аукцион выставили особенный суперкар Михаэля Шумахера (фото)

Ferrari F355 GTS, Ferrari F355, Михаэль Шумахер, суперкар Ferrari, Ferrari Михаэля Шумахера, авто Шумахера
Фото: RM Sotheby's | Ferrari F355 GTS принадлежал Михаэлю Шумахеру

Михаэль Шумахер получил Ferrari F355 GTS в подарок в 1996 году. Суперкар со съемной крышей оснащен 380-сильным V8 и способен развить 295 км/ч.

Related video

В Париже на аукцион RM Sotheby's выставили суперкар Ferrari F355 1996 года. За авто планируют получить немалые деньги, ведь оно принадлежало семикратному чемпиону "Формулы-1" Михаэлю Шумахеру. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

авто Шумахера, Ferrari F355 GTS, Ferrari F355, Михаэль Шумахер, суперкар Ferrari, Ferrari Михаэля Шумахера Fullscreen
Гонщика неоднократно видели за рулем этого авто
Фото: RM Sotheby's

Авто особенное тем, что это самая первая Ferrari Михаэля Шумахера. Немецкий гонщик получил авто в подарок в 1996 году, когда начал выступать за Ferrari в "Формуле-1".

Важно
Уничтоженная легенда: механик разбил культовый суперкар Ferrari за $2,5 миллиона (фото)
Уничтоженная легенда: механик разбил культовый суперкар Ferrari за $2,5 миллиона (фото)

Шумахер выбрал версию тарга Ferrari 355 GTS со съемной крышей. Авто окрашено в нетипичный синий цвет и имеет белый салон. Оно оснащено 3,5-литровым 380-сильным V8 и 6-ступенчатой механической КПП. Суперкар Ferrari способен разогнаться до сотни за 4,7 с и развить 295 км/ч.

феррари шумахера, Ferrari F355 GTS, Ferrari F355, Михаэль Шумахер, суперкар Ferrari, Ferrari Михаэля Шумахера, авто Шумахера Fullscreen
380-сильный суперкар способен развить 295 км/ч
Фото: RM Sotheby's

Машину оформили на компанию менеджера Шумахера Вилли Вебера. В 1996-1997 годах немецкий гонщик пользовался суперкаром, проживая в Монако. Сохранилось немало его фото за рулем этого автомобиля.

салон феррари 355, Ferrari F355 GTS, Ferrari F355, Михаэль Шумахер, суперкар Ferrari, Ferrari Михаэля Шумахера, авто Шумахера Fullscreen
Автомобиль прошел реставрацию
Фото: RM Sotheby's

В 2002 году суперкар Ferrari 355 GTS был продан, после чего у него было еще два владельца. Авто Шумахера неоднократно попадало на обложки журналов и даже стало основой для игрушечной масштабной модели. В 2024 суперкар прошел техобслуживание и реставрацию.

Кстати, недавно на продажу выставили Ferrari другого чемпиона "Формулы-1" — Дженсона Баттона.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет Ferrari Дональда Трампа.