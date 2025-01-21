На аукціон виставили особливий суперкар Міхаеля Шумахера (фото)

Міхаель Шумахер отримав Ferrari F355 GTS у подарунок в 1996 році. Суперкар зі знімним дахом оснащений 380-сильним V8 і здатен розвинути 295 км/год.

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У Парижі на аукціон RM Sotheby’s виставили суперкар Ferrari F355 1996 року. За авто планують отримати чималі гроші, адже воно належало семиразовому чемпіону "Формули-1" Міхаелю Шумахеру. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Гонщика неодноразово бачили за кермом цього авто Фото: RM Sotheby's

Авто особливе тим, що це найперша Ferrari Міхаеля Шумахера. Німецький гонщик отримав авто в подарунок у 1996 році, коли почав виступати за Ferrari в "Формулі-1".

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Шумахер обрав версію тарга Ferrari 355 GTS зі знімним дахом. Авто пофарбоване в нетиповий синій колір та має білий салон. Воно оснащене 3,5-літровим 380-сильним V8 і 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар Ferrari здатен розігнатися до сотні за 4,7 с і розвинути 295 км/год.

380-сильний суперкар здатен розвинути 295 км/год Фото: RM Sotheby's

Машину оформили на компанію менеджера Шумахера Віллі Вебера. У 1996-1997 роках німецький гонщик користувався суперкаром, проживаючи в Монако. Збережено чимало його фото за кермом цього автомобіля.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

У 2002 році суперкар Ferrari 355 GTS продали, після чого в нього було ще два власники. Авто Шумахера неодноразово потрапляло на обкладинки журналів та навіть став основою для іграшкової масштабної моделі. В 2024 суперкар пройшов техобслуговування та реставрацію.

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