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Авто

Американський ексклюзив: два 58-річних Chevrolet продали за $4 мільйони (фото)

Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967
Фото: Mecum | Chevrolet Corvette L89 продали за 1 705 000 доларів

Chevrolet Corvette L88 та L89 1967 року — надзвичайно рідкісні заряджені версії моделі. Спорткари оснащені величезними 7,0-літровими V8 потужністю 450-500 сил.

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У США на аукціоні Mecum продали Chevrolet Corvette 1967 року. Сумарно за них отримали майже 4 мільйони доларів. Про автомобілі розповіли на сайті аукціону.

Chevrolet Corvette другого покоління цінується колекціонерами, проте зазвичай значно дешевший. Утім, з молотка пішли надзвичайно рідкісні заряджені версії моделі з 7,0-літровим V8 та 4-ступінчастою механічною КПП.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Випустили лише 16 купе Chevrolet Corvette L89
Фото: Mecum

Chevrolet Corvette L89 – 1 705 000 доларів

Виготовили лише 16 купе Chevrolet Corvette L89. Їх особливість – двигун із алюмінієвими головками блоку циліндрів. Його паспортна потужність – 435 к. с., проте в реальності він розвиває приблизно 450 к. с.

Салон Chevrolet Corvette L89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Салон Chevrolet Corvette L89 оздоблено шкірою
Фото: Mecum
corvette l89, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Під капотом встановлено 7,0-літровий 450-сильний V8
Фото: Mecum

Розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Крім того, авто отримало спортивну підвіску та шкіряний салон.

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Chevrolet Corvette L88 – 2 250 000 доларів

Chevrolet Corvette L88 в 1967 році виготовили 20 і це була флагманська модель у лінійці. На папері її V8 розвиває 430 к. с., проте реальна потужність становить 500 к. с. По суті, під капот авто встановили гоночний двигун.

Chevrolet Corvette 1967, Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette L88 пішов із молотка за 2 250 000 доларів
Фото: Mecum

У свій час Chevrolet Corvette L88 міг змагатися із Ferrari та Lamborghini. Він здатен розігнатися до сотні за 5 с і розвинути 273 км/год. Спорткар також має покращену підвіску, самоблокувальний диференціал, а також ефективніші гальма.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Виготовили 20 флагманських Chevrolet Corvette L88 1967 року
Фото: Mecum
салон шевроле корвет 1967, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Авто пройшло реставрацію
Фото: Mecum
мотор шевроле корвет 67, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Мотор Chevrolet Corvette L88 розвиває 500 сил
Фото: Mecum
Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967
салон шевроле корвет 1967, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967
мотор шевроле корвет 67, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967

Обидва Chevrolet Corvette 1967 року пройшли реставрацію та мають ідеальний вигляд. Вони неодноразово отримували нагороди на ретрошоу.

До речі, на цьому ж аукціоні за $7 мільйонів продали найперший суперкар Ford.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили суперкар Дональда Трампа.