Американський ексклюзив: два 58-річних Chevrolet продали за $4 мільйони (фото)

Chevrolet Corvette L88 та L89 1967 року — надзвичайно рідкісні заряджені версії моделі. Спорткари оснащені величезними 7,0-літровими V8 потужністю 450-500 сил.

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У США на аукціоні Mecum продали Chevrolet Corvette 1967 року. Сумарно за них отримали майже 4 мільйони доларів. Про автомобілі розповіли на сайті аукціону.

Chevrolet Corvette другого покоління цінується колекціонерами, проте зазвичай значно дешевший. Утім, з молотка пішли надзвичайно рідкісні заряджені версії моделі з 7,0-літровим V8 та 4-ступінчастою механічною КПП.

Випустили лише 16 купе Chevrolet Corvette L89 Фото: Mecum

Chevrolet Corvette L89 – 1 705 000 доларів

Виготовили лише 16 купе Chevrolet Corvette L89. Їх особливість – двигун із алюмінієвими головками блоку циліндрів. Його паспортна потужність – 435 к. с., проте в реальності він розвиває приблизно 450 к. с.

Салон Chevrolet Corvette L89 оздоблено шкірою Фото: Mecum Під капотом встановлено 7,0-літровий 450-сильний V8 Фото: Mecum

Розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Крім того, авто отримало спортивну підвіску та шкіряний салон.

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Chevrolet Corvette L88 – 2 250 000 доларів

Chevrolet Corvette L88 в 1967 році виготовили 20 і це була флагманська модель у лінійці. На папері її V8 розвиває 430 к. с., проте реальна потужність становить 500 к. с. По суті, під капот авто встановили гоночний двигун.

Chevrolet Corvette L88 пішов із молотка за 2 250 000 доларів Фото: Mecum

У свій час Chevrolet Corvette L88 міг змагатися із Ferrari та Lamborghini. Він здатен розігнатися до сотні за 5 с і розвинути 273 км/год. Спорткар також має покращену підвіску, самоблокувальний диференціал, а також ефективніші гальма.

Виготовили 20 флагманських Chevrolet Corvette L88 1967 року Фото: Mecum Авто пройшло реставрацію Фото: Mecum Мотор Chevrolet Corvette L88 розвиває 500 сил Фото: Mecum

Обидва Chevrolet Corvette 1967 року пройшли реставрацію та мають ідеальний вигляд. Вони неодноразово отримували нагороди на ретрошоу.

До речі, на цьому ж аукціоні за $7 мільйонів продали найперший суперкар Ford.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили суперкар Дональда Трампа.