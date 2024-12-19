В Україні презентували сучасний міський електробус (фото, відео)
"Мальва-Електро" — міський автобус, розрахований на перевезення 53 пасажирів. Він оснащений 190-сильним електромотором і здатен подолати 200 км без підзарядки.
Корпорація "Еталон" презентувала свій перший електробус. Модель А08611 "Мальва-Електро" уже пройшла випробування та готується до сертифікації. Про це повідомляє "Автоцентр".
"Еталон" А08611 "Мальва-Електро" — міський автобус довжиною 9,5 м та масою 12,5 тонни. У його основі лежить дизельна модель "Мальва" А08621, яка вже надійшла в серійне виробництво на Чернігівському автобусному заводі.
Український електробус оснащений електромотором ДТА-140-4У1 потужністю 190 к. с. (140 кВт). Літій-іонну батарею ємністю 185 кВт∙год, яку встановили на даху, постачає молдовська компанія Inform Business. Запас ходу становить 200 км.
Салон електробуса розрахований на перевезення 53 пасажирів (із них 24 сидячих). Він має низьку підлогу та пристосований для перевезення осіб із інвалідністю.Важливо
"Мальва-Електро" оснащена кондиціонером для водія, а за доплату можна встановити і кондиціонер для пасажирського салону. Також для електробуса пропонують камери і автономний рідинний обігрівач, який працює на дизельному пальному. Оптика "Еталона" — світлодіодна.
Зазначається, що електробус "Еталон" буде приблизно втричі дорожчий за дизельну "Мальву", яка зараз коштує приблизно 100–110 тис. доларів.
До речі, невдовзі в Україні планують розпочати виробництво японських пікапів.
Також Фокус писав, що українське підприємство почало випуск великотоннажних вантажівок.