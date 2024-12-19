В Україні презентували сучасний міський електробус (фото, відео)

"Мальва-Електро" — міський автобус, розрахований на перевезення 53 пасажирів. Він оснащений 190-сильним електромотором і здатен подолати 200 км без підзарядки.

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Корпорація "Еталон" презентувала свій перший електробус. Модель А08611 "Мальва-Електро" уже пройшла випробування та готується до сертифікації. Про це повідомляє "Автоцентр".

"Еталон" А08611 "Мальва-Електро" — міський автобус довжиною 9,5 м та масою 12,5 тонни. У його основі лежить дизельна модель "Мальва" А08621, яка вже надійшла в серійне виробництво на Чернігівському автобусному заводі.

Запас ходу електробуса становить 200 км Фото: скриншот / YouTube

Український електробус оснащений електромотором ДТА-140-4У1 потужністю 190 к. с. (140 кВт). Літій-іонну батарею ємністю 185 кВт∙год, яку встановили на даху, постачає молдовська компанія Inform Business. Запас ходу становить 200 км.

Водійське місце оснащене кондиціонером Фото: скриншот / YouTube

Салон електробуса розрахований на перевезення 53 пасажирів (із них 24 сидячих). Він має низьку підлогу та пристосований для перевезення осіб із інвалідністю.

Салон розрахований на перевезення 53 пасажирів Фото: скриншот / YouTube

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"Мальва-Електро" оснащена кондиціонером для водія, а за доплату можна встановити і кондиціонер для пасажирського салону. Також для електробуса пропонують камери і автономний рідинний обігрівач, який працює на дизельному пальному. Оптика "Еталона" — світлодіодна.

Електробус оснащений 190-сильним мотором Фото: скриншот / YouTube

Зазначається, що електробус "Еталон" буде приблизно втричі дорожчий за дизельну "Мальву", яка зараз коштує приблизно 100–110 тис. доларів.

До речі, невдовзі в Україні планують розпочати виробництво японських пікапів.

Також Фокус писав, що українське підприємство почало випуск великотоннажних вантажівок.