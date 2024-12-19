В Украине презентовали современный городской электробус (фото, видео)

"Мальва-Электро" — городской автобус, рассчитанный на перевозку 53 пассажиров. Он оснащен 190-сильным электромотором и способен преодолеть 200 км без подзарядки.

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Корпорация "Эталон" презентовала свой первый электробус. Модель А08611 "Мальва-Электро" уже прошла испытания и готовится к сертификации. Об этом сообщает "Автоцентр".

"Эталон" А08611 "Мальва-Электро" — городской автобус длиной 9,5 м и массой 12,5 тонны. В его основе лежит дизельная модель "Мальва" А08621, которая уже поступила в серийное производство на Черниговском автобусном заводе.

Запас хода электробуса составляет 200 км Фото: скриншот / YouTube

Украинский электробус оснащен электромотором ДТА-140-4У1 мощностью 190 л. с. (140 кВт). Литий-ионную батарею емкостью 185 кВт∙ч, которую установили на крыше, поставляет молдавская компания Inform Business. Запас хода составляет 200 км.

Водительское место оснащено кондиционером Фото: скриншот / YouTube

Салон электробуса рассчитан на перевозку 53 пассажиров (из них 24 сидячих). Он имеет низкий пол и приспособлен для перевозки лиц с инвалидностью.

Салон рассчитан на перевозку 53 пассажиров Фото: скриншот / YouTube

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"Мальва-Электро" оснащена кондиционером для водителя, а за доплату можно установить и кондиционер для пассажирского салона. Также для электробуса предлагают камеры и автономный жидкостный обогреватель, который работает на дизельном топливе. Оптика "Эталона" — светодиодная.

Электробус оснащен 190-сильным мотором Фото: скриншот / YouTube

Отмечается, что электробус "Эталон" будет примерно втрое дороже дизельной "Мальвы", которая сейчас стоит примерно 100–110 тыс. долларов.

Кстати, вскоре в Украине планируют начать производство японских пикапов.

Также Фокус писал, что украинское предприятие начало выпуск крупнотоннажных грузовиков.