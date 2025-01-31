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Авто

Нетипичный раритет: созданный украинцем автобус 1937 года продают за $500 000 (фото)

White 706, White 706 1937, автобус White, Алексей Сахновский
Фото: Mecum | Автобус White 706 создал дизайнер Алексей Сахновский из Киева

Автобус White 706 является разработкой дизайнера Алексея Сахновского из рода Терещенко. Его использовали для экскурсий в национальном парке Глейшер в Монтане.

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В США на аукцион Mecum выставили винтажный автобус White 706 1937 года. За него планируют получить 500 000 долларов, что является немалой суммой для подобных транспортных средств. О редкой и оригинальной модели рассказали на сайте аукциона.

White 706 1937, автобус White, Алексей Сахновский Fullscreen
С правой стороны установили четыре двери
Фото: Mecum

Всего с 1935 по 1939 год изготовили всего 500 автобусов White 706. Их создали специально для экскурсий по крупнейшим национальным паркам США.

Дизайн White 706 разработал в ателье Bender украинец граф Алексей Сахновский. Его мать была внучкой знаменитого сахарозаводчика Терещенко, а отец — потомком Николая Гоголя и Павла Полуботка.

салон White 706, White 706 1937, автобус White, Алексей Сахновский Fullscreen
Автобус прошел реставрацию
Фото: Mecum

После революции 1917 года Алексей Сахновский покинул Киев и сначала эмигрировал в Бельгию, а затем — в США, где стал автодизайнером.

Алексей Сахновский разрабатывал дизайн не только автобусов, но и грузовиков, а также легковых Packard, Cord и Austin. Он был сторонником инновационного на то время аэродинамического стиля.

салон автобуса, White 706, White 706 1937, автобус White, Алексей Сахновский, White 706 1937 Fullscreen
Салон White 706 рассчитан на 14 пассажиров
Фото: Mecum

Обтекаемым дизайном отличается и White 706. Кроме того, у него складная крыша и сразу четыре двери с правой стороны. Салон рассчитан на 14 пассажиров.

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Автобус White 706 оснащен 5,2-литровой шестеркой на 94 л. с. В паре с ней работает 4-ступенчатая механическая КПП. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

мотор автобуса, White 706, White 706 1937, White 706 1937, автобус White, Алексей Сахновский Fullscreen
Под капотом установлена 94-сильная шестерка
Фото: Mecum

Конкретно этот White 706 работал в национальном парке Глейшер в штате Монтана. Кстати, несколько автобусов до сих пор там трудятся, но с новыми силовыми агрегатами. Впрочем, этот White 706 полностью оригинален и недавно прошел реставрацию и проехал всего 400 км после нее.

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