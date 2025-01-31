Нетипичный раритет: созданный украинцем автобус 1937 года продают за $500 000 (фото)

Автобус White 706 является разработкой дизайнера Алексея Сахновского из рода Терещенко. Его использовали для экскурсий в национальном парке Глейшер в Монтане.

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В США на аукцион Mecum выставили винтажный автобус White 706 1937 года. За него планируют получить 500 000 долларов, что является немалой суммой для подобных транспортных средств. О редкой и оригинальной модели рассказали на сайте аукциона.

С правой стороны установили четыре двери Фото: Mecum

Всего с 1935 по 1939 год изготовили всего 500 автобусов White 706. Их создали специально для экскурсий по крупнейшим национальным паркам США.

Дизайн White 706 разработал в ателье Bender украинец граф Алексей Сахновский. Его мать была внучкой знаменитого сахарозаводчика Терещенко, а отец — потомком Николая Гоголя и Павла Полуботка.

Автобус прошел реставрацию Фото: Mecum

После революции 1917 года Алексей Сахновский покинул Киев и сначала эмигрировал в Бельгию, а затем — в США, где стал автодизайнером.

Алексей Сахновский разрабатывал дизайн не только автобусов, но и грузовиков, а также легковых Packard, Cord и Austin. Он был сторонником инновационного на то время аэродинамического стиля.

Салон White 706 рассчитан на 14 пассажиров Фото: Mecum

Обтекаемым дизайном отличается и White 706. Кроме того, у него складная крыша и сразу четыре двери с правой стороны. Салон рассчитан на 14 пассажиров.

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Автобус White 706 оснащен 5,2-литровой шестеркой на 94 л. с. В паре с ней работает 4-ступенчатая механическая КПП. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

Под капотом установлена 94-сильная шестерка Фото: Mecum

Конкретно этот White 706 работал в национальном парке Глейшер в штате Монтана. Кстати, несколько автобусов до сих пор там трудятся, но с новыми силовыми агрегатами. Впрочем, этот White 706 полностью оригинален и недавно прошел реставрацию и проехал всего 400 км после нее.

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