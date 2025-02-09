Ексклюзив найвищого ґатунку: найдорожче авто усіх часів засвітилося на дорогах (відео)

Купе Mercedes 300 SLR 1955 року продали на аукціоні за 142 мільйони доларів. Спорткар оснащений 310-сильною інжекторниою вісімкою і здатен розвинути 290 км/год

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У Монако помітили купе Mercedes-Benz 300 SLR 1955 року. Це найдорожче авто всіх часів і народів. Відео з авто опублікували на сторінці billionaires_flix в Instagram.

Спорткар Mercedes 300 SLR проїхався тими вулицями Монако, якими прокладена траса перегонів "Формули-1". Власник авто наразі не відомий, проте видно, що в нього угорські номери.

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У 2022 році це купе Mercedes 300 SLR продали на закритому аукціоні за рекордні 142 мільйони доларів. До цього раритетний автомобіль зберігався в музеї Mercedes-Benz у Штутгарті.

Авто продали на аукціоні за 142 мільйони доларів Фото: Скріншот

Усього виготовлено лише два таких купе Mercedes 300 SLR з обтічним кузовом. Легке (998 кг) авто оснащене 3,0-літровою рядною вісімкою на 310 сил із безпосереднім впорскуванням пального і здатне розвинути 290 км/год.

Виготовлено лише два 310-сильні купе Mercedes 300 SLR Фото: Mercedes-Benz

Купе готували до перегонів, проте у 1955 році німецька команда покинула автоспорт через страшну аварію Mercedes у Ле-Мані, в якій загинуло 83 особи. Після цього авто викупив його творець Рудольф Уленхаут, через що за ним закріпилося прізвисько Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe.

До речі, нещодавно ще один спорткар Mercedes 50-х пішов з молотка за 54 мільйони доларів.

Також Фокус розповідав про занедбану колекцію Mercedes 80-х і 90-х.