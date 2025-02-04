Легенды 80-х и 90-х: на складе обнаружена заброшенная коллекция культовых Mercedes (фото)

В коллекции собраны знаменитые Mercedes-Benz 80-х и 90-х годов. Некоторые автомобили довольно неплохо сохранились и в них даже работает электрооборудование.

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На Тайване нашли заброшенную коллекцию Mercedes-Benz. Примерно два десятка автомобилей стоят на заброшенном складе. Их фотографии опубликовали на сайте Reddit.

Mercedes SL R129 Фото: Reddit

В коллекции собраны популярные Mercedes 80-х и 90-х годов. Судя по всему, машины принадлежали компании, которая занималась ремонтом старых Mercedes-Benz и продажей запчастей к ним. Владельцы отказываются от старых машин на Тайване из-за высоких налогов.

Мерседес S500 W140 Фото: Reddit

Автомобили покрыты слоем пыли и грязи, а некоторые из них частично разобраны. Впрочем, некоторые машины довольно неплохо сохранились и подлежат восстановлению. Автор фото отметил, что в нескольких Mercedes исправны аккумуляторы и можно включить зажигание.

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Больше всего в коллекции собрано седанов и купе Mercedes W124. Кроме того, есть несколько роскошных Mercedes S-Class W126 и их преемник Mercedes-Benz S500 W140.

Мерседес W124 Фото: Reddit Мерседес 190 Фото: Reddit Купе Mercedes W124 Фото: Reddit Мерседес W126 Фото: Reddit

Также можно увидеть седан Mercedes 190 и спортивный кабриолет Mercedes SL320 R129. Самыми новыми являются купе Mercedes-Benz CLK и внедорожники Mercedes ML конца 90-х годов.

Ранее Фокус рассказывал о большом кладбище старинных Mercedes-Benz.

Также мы писали об экстремальном 800-сильном универсале Mercedes W123.