400 машин на опушке леса: обнаружено огромное кладбище раритетных ретро-авто (видео)

Сотни старинных авто годами ржавели под открытым небом на опушке леса. Среди них есть немало редких спортивных моделей 60-х и 70-х годов.

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В США нашли огромную заброшенную коллекцию редких ретро-авто. На небольшом участке на опушке леса собрано примерно 400 машин. О них рассказали в видео на Youtube-канале Backyard Barn Finds.

Автомобили хранятся в штате Луизиана на частном участке на опушке леса. Собрал их продавец подержанных машин и автозапчастей Рассел Бамберг. Он любил мощные американские маслкары 60-х и 70-х годов и покупал их с целью дальнейшей перепродажи реставраторам или для разборки на запчасти.

Додж Челленджер Фото: скриншот/YouTube

В 2024 году Рассел Бамберг ушел из жизни и его наследник провел экскурсию по кладбищу авто. Часть из них уже превратились в груды металлолома, другие — еще можно восстановить. А из-под капота Dodge Super Bee теперь растет дерево.

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Подавляющее большинство авто в коллекции — модели концерна Chrysler. В частности, на свалке хранятся несколько Dodge Charger в редкой версии с 7,2-литровым V8 на 375 сил.

Додж Чарджер Фото: скриншот/YouTube

Кроме того, можно заметить Dodge Challenger разных годов выпуска, Plymouth Road Runner и Belvedere. Концерн General Motors представляют Chevrolet Chevelle и Impala. Также под открытым небом ржавеют немало американских пикапов и внедорожников Chevrolet, Ford и Dodge.

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