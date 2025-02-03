400 машин на узліссі: виявлено величезне кладовище раритетних ретроавто (відео)

Сотні старовинних авто роками іржавіли просто неба на узліссі. Серед них є чимало рідкісних спортивних моделей 60-х і 70-х років.

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У США знайшли величезну занедбану колекцію рідкісних ретроавто. На невеликій ділянці на узліссі зібрано приблизно 400 машин. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.

Автомобілі зберігаються у штаті Луізіана на приватній ділянці на узліссі. Зібрав їх продавець вживаних машин та автозапчастин Рассел Бамберг. Він любив потужні американські маслкари 60-х та 70-х років та купував ї з метою подальшого перепродажу реставраторам або ж для розбирання на запчастини.

Dodge Challenger Фото: скриншот/YouTube

У 2024 році Рассел Бамберг пішов із життя і його спадкоємець провів екскурсію кладовищем авто. Частина з них вже перетворилися на купи металобрухту, інші – ще можна відновити. А з-під капота Dodge Super Bee тепер росте дерево.

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Переважна більшість авто в колекції – моделі концерну Chrysler. Зокрема, на звалищі зберігаються кілька Dodge Charger у рідкісній версії з 7,2-літровим V8 на 375 сил.

Dodge Charger Фото: скриншот/YouTube

Крім того, можна помітити Dodge Challenger різних років випуску, Plymouth Road Runner та Belvedere. Концерн General Motors представляють Chevrolet Chevelle та Impala. Також під відкритим небом іржавіють чимало американських пікапів та позашляховиків Chevrolet, Ford і Dodge.

Раніше Фокус розповідав про кладовище старовинних Mercedes-Benz.

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