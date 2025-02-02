Простояло 10 років надворі: в Україні врятували розкішне американське авто 80-х (відео)

Розкішний Lincoln Continental 10 років стояв занедбаним на вулиці, тому потребує реставрації. Седан має шкіряний салон та цифрову панель приладів, а також оснащений клімат-контролем і електроприводом сидінь.

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Седан Lincoln Continental 1989 року отримає нове життя в Україні. Преміальне авто 10 років стояло просто неба, проте тепер його відновили. Про авто розповіли на Youtube-каналі київської майстерні Old Car Service.

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Lincoln Continental не експлуатувався з 2014 року і його стан залишав бажати кращого. За роки простою на вулиці розкішне авто покрилося шаром бруду, а його переднє ліве крило проіржавіло. У його салоні були розібрані передня панель і дверні карти, а шкіряне оздоблення сидінь пошкоджене.

Авто 10 років стояло просто неба Фото: facebook.com/oldcarservice

За тиждень автомобіль відмили та почистили, відновили його салон та відремонтували гальма, які заклинили. На черзі – ремонт та збирання двигуна. Lincoln Continental 1989 року оснащений 3,8-літровим 140-сильним V6, у парі з яким працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Lincoln Continental оснащений 140-сильним V6 Фото: скриншот/YouTube

Примітно, що цей Lincoln Continental восьмого покоління належить до версії Signature з багатою комплектацією. Він отримав цифровий щиток приладів, клімат-контроль, круїз-контроль, електропривід сидінь з пам’яттю налаштувань, 2 подушки безпеки, ABS, система управління ближнім та дальнім світлом фар.

У салоні встановлено цифровий щиток приладів Фото: скриншот/YouTube

До речі, нещодавно фахівці Old Car Service повернули до життя ще розкішніший Lincoln Town Car 80-х, який 10 років простояв у гаражі.

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