Простояло 10 лет на улице: в Украине спасли роскошное американское авто 80-х (видео)

Роскошный Lincoln Continental 10 лет стоял заброшенным на улице, поэтому нуждается в реставрации. Седан имеет кожаный салон и цифровую панель приборов, а также оснащен климат-контролем и электроприводом сидений.

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Седан Lincoln Continental 1989 года получит новую жизнь в Украине. Премиальное авто 10 лет стояло под открытым небом, однако теперь его восстановили. Об авто рассказали на Youtube-канале киевской мастерской Old Car Service.

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Lincoln Continental не эксплуатировался с 2014 года и его состояние оставляло желать лучшего. За годы простоя на улице роскошное авто покрылось слоем грязи, а его переднее левое крыло проржавело. В его салоне были разобраны передняя панель и дверные карты, а кожаная отделка сидений повреждена.

Авто 10 лет стояло под открытым небом Фото: facebook.com/oldcarservice

За неделю автомобиль отмыли и почистили, восстановили его салон и отремонтировали тормоза, которые заклинили. На очереди — ремонт и сборка двигателя. Lincoln Continental 1989 года оснащен 3,8-литровым 140-сильным V6, в паре с которым работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Lincoln Continental оснащен 140-сильным V6 Фото: скриншот/YouTube

Примечательно, что этот Lincoln Continental восьмого поколения относится к версии Signature с богатой комплектацией. Он получил цифровой щиток приборов, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений с памятью настроек, 2 подушки безопасности, ABS, система управления ближним и дальним светом фар.

В салоне установлен цифровой щиток приборов Фото: скриншот/YouTube

Кстати, недавно специалисты Old Car Service вернули к жизни еще более роскошный Lincoln Town Car 80-х, который 10 лет простоял в гараже.

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