Коллекция авто Януковича: что известно о музее, разрушенном российским дроном (фото)

Автомобильный музей в "Межигорье" создали на базе коллекции Виктора Януковича. В экспозиции были собраны редкие советские лимузины, а также роскошные Mercedes-Benz, винтажные Bentley, Ford и Chevrolet.

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В ночь на 28 января в результате российской атаки пострадал музей ретроавто под Киевом. Как стало известно позже, обломки сбитого дрона упали на помещение на территории национального парка "Межигорье", где хранилась коллекция авто Виктора Януковича. Подробности атаки на музей раскрыл исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник. Фокус расскажет про интересный музей авто.

Повреждения получили Ford V8 и DKW F1 Фото: Киевская областная военная администрация

По его данным, в результате атаки 9 машин полностью уничтожены, а 27 — получили повреждения. Площадь пожара составила 600 кв. м.

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Среди уничтоженных автомобилей — уникальный парадный кабриолет ЗИЛ-410441. Он был единственным в Украине, причем изготовили его не во времена СССР, а в 2010 году.

В огне пострадали редкие экспортные "Запорожцы" Фото: ГСЧС

Также по фото видно, что полностью сгорели лимузины ЗИЛ и ГАЗ-14 "Чайка", а повреждены раритетные Ford V8 и DKW F1 30-х годов, ГАЗ-12 ЗИМ, "Волга" ГАЗ-21 и сразу несколько "горбатых" ЗАЗ-965.

Фото: ГСЧС

Музей ретроавто Януковича — самые интересные экспонаты

Экспозицию авто Януковича в "Межигорье" организовали в конце 2014 года. По сути, это самый первый автомузей на территории столичного региона.

Фото: Тарас Брязгунов

В коллекции собрали почти четыре десятка автомобилей и мотоциклов, то есть почти все они пострадали от атаки БПЛА. Часть машин до 2009 года числились в фондах киевской киностудии имени Александра Довженко, однако впоследствии при неизвестных обстоятельствах оказались в собственности семьи Виктора Януковича.

Уникальный кабриолет ЗИЛ-410441 2010 года уничтожен в пожаре Фото: Тарас Брязгунов

Стоит отметить, что не все транспортные средства принадлежали президенту-беглецу и его семье, ведь экспозицию пополнили машины из фондов гаражей, которые обслуживали органы государственной власти и числились на их балансе.

Bentley S1 1950 года Фото: Тарас Брязгунов

Именно оттуда в музей ретро авто "Межигорье" попали советские представительские ЗИЛы и "Чайки". Среди них — автомобиль руководителя УССР Владимира Щербицкого и генсека Николая Черненко.

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Примечательно, что даже более доступные советские авто являются раритетами. Среди пострадавших машин — достаточно редкий кабриолет "Москвич-401" и "Запорожец" в экспортной версии "Ялта".

Экспозиция военной техники Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, среди авто в "Межигорье" — немало старинной военной техники: "полуторка" ГАЗ-АА, амфибия ЛуАЗ-967Б, полученные по ленд-лизу Dodge WC и Studebaker US-6.

Среди винтажных иномарок стоит отметить роскошный седан Bentley S1 1950 года и 5,5-метровое купе Chevrolet Impala SS 1963 года с 350-сильным V8. Современные лимитированные кабриолет Mercedes G55 Brabus и суперкар Mercedes SLS AMG Roadster принадлежали сыновьям Виктора Януковича.

Chevrolet Impala 1963 года Фото: Тарас Брязгунов Ford V8 1932 года Фото: Тарас Брязгунов DKW F1 1938 Фото: Тарас Брязгунов Mercedes SLS AMG и 560 SEC Фото: Тарас Брязгунов Мотоцикл Boss Hoss Фото: Тарас Брязгунов

Среди мотоциклов преобладали советские модели, однако обнаружили и раритетный байк Boss Hoss с огромным 6,2-литровым V8 от Chevrolet Corvette.

Примечательно, что в коллекции авто Януковича обнаружили табличку с информацией о Horch 855 1938 года, однако саму машину так и не нашли. По одной версии ее не успели доставить в Украину, по другой — экс-президент смог вывезти недешевый Horch в Россию. Всего изготовили всего 7 таких кабриолетов и сейчас их цена составляет 500 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что в музей ретроавто в Киеве привезли новый экспонат — роскошный американский седан 80-х, который 10 лет простоял в гараже.

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