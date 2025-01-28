Ночная атака ВС РФ: дроны разрушили музей ретро-автомобилей в Киевской области (фото)

Здание музея, как уверяют чиновники, поразили обломки сбитого БпЛА. Уничтожены по меньшей мере 9 автомобилей, на фотографиях с места события видны обгоревшие и поврежденные ретро-машины.

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Российская армия ночью 28 января атаковала Киевскую область ударными дронами, обломки одного их сбитых беспилотников упали на помещение музея ретро-автомобилей. Об этом сообщил в Telegram исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник.

В результате атаки уничтожены 9 и повреждены 27 автомобилей. На фотографиях с места события видны обгоревшие и поврежденные машины, также горело помещение музея.

Пожарные потушили огонь на площади 600 квадратных метров. Последствия атаки ощутили еще три района области: пострадали несколько частных жилых домов, нежилые помещения и автомобили.

Люди не пострадали, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Оперативные группы ликвидируют последствия атаки дронами, подытожил и.о главы Киевской ОВА.

В ГСЧС Украины добавили, что ночью и утром 66 спасателей и 14 единиц техники из Киевской области участвовали в ликвидации последствий атаки ВС РФ.

Фокус ранее писал, что оккупанты получили новые дроны с искусственным интеллектом. Около 3 000 таких БпЛА уже поставили на фронт.

Кроме этого, оборонный концерн "Калашников" поставляет ВС РФ обновленные БПЛА "КУБ-2". Они поражают вертолетные площадки и легкобронированную военную технику.