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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Нічна атака ЗС РФ: дрони зруйнували музей ретро-автомобілів у Київській області (фото)

Музей ретро-автомобілів
Фото: Київська обласна військова адміністрація

Будівлю музею, як запевняють чиновники, уразили уламки збитого БпЛА. Знищено щонайменше 9 автомобілів, на фотографіях з місця події видно обгорілі та пошкоджені ретро-машини.

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Російська армія вночі 28 січня атакувала Київську область ударними дронами, уламки одного зі збитих безпілотників упали на приміщення музею ретро-автомобілів. Про це повідомив у Telegram виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

Унаслідок атаки знищено 9 і пошкоджено 27 автомобілів. На фотографіях з місця події видно обгорілі та пошкоджені машини, також горіло приміщення музею.

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Пожежники загасили вогонь на площі 600 квадратних метрів. Наслідки атаки відчули ще три райони області: постраждали кілька приватних житлових будинків, нежитлові приміщення та автомобілі.

Люди не постраждали, влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено. Оперативні групи ліквідовують наслідки атаки дронами, підсумував в.о. голови Київської ОВА.

У ДСНС України додали, що вночі та вранці 66 рятувальників і 14 одиниць техніки з Київської області брали участь у ліквідації наслідків атаки ЗС РФ.

Фокус раніше писав, що окупанти отримали нові дрони зі штучним інтелектом. Близько 3 000 таких БпЛА вже поставили на фронт.

Крім цього, оборонний концерн "Калашников" постачає ЗС РФ оновлені БПЛА "КУБ-2". Вони вражають вертолітні майданчики та легкоброньовану військову техніку.