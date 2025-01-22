БПЛА сам захоплює ціль: ЗС РФ отримали нові дрони "Мікроб" із функцією ШІ (відео)

Перші 3 000 нових безпілотників зі штучним інтелектом відправили в зону бойових дій в Україні. Технології дозволяють БПЛА вести ціль, як тільки її захопив оператор.

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Російські військові отримали нові дрони зі штучним інтелектом під назвою "Мікроб". Перші 3 000 нових БпЛА вже поставили в зону бойових дій в Україні, повідомила громадська організація "Народний фронт".

Нові технології дають змогу автономно супроводжувати ціль, щойно її захопив оператор. "Мікроб" має і динамічні характеристики: він здатний літати на великій швидкості і з перевантаженнями.

Дрони можна комплектувати різними приладами, при роботі вночі на них вішають тепловізійні камери. Розробники моделі зазначають, що головний принцип коптерів — модульний, щоб вирішувати широке коло завдань.

"Головне зрозуміти баланс, щоб пристрій не був занадто насиченим додатковими деталями", — додав розробник "Мікроба" Олександр Грязнов.

РосЗМІ запевняють, що за допомогою "Мікроба" в липні 2024 року вдалося знищити український безекіпажний катер у Чорному морі.

Безпілотник розроблено в КБ "Мікроб" у Новосибірському Академмістечку, а систему захоплення — компанією "Площа" з Москви.

Нагадаємо, концерн "Калашников" уже постачав російським військам нові ударні БПЛА "КУБ-2". Військові ЗСУ перехоплювали його зенітним FPV-дроном.

Фокус раніше писав про нездатність російських систем ППО протистояти "рою" дешевих дронів. Вочевидь, у ЗС РФ не налагоджена робота мобільних груп по боротьбі з БПЛА.