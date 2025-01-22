БПЛА сам захватывает цель: ВС РФ получили новые дроны "Микроб" с функцией ИИ (видео)

Первые 3 000 новых беспилотников с искусственным интеллектом отправили в зону боевых действий в Украине. Технологии позволяют БПЛА вести цель, как только ее захватил оператор.

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Российские военные получили новые дроны с искусственным интеллектом под названием "Микроб". Первые 3 000 новых БпЛА уже поставили в зону боевых действий в Украине, сообщила общественная организация "Народный фронт".

Новые технологии позволяют автономно сопровождать цель, как только ее захватил оператор. "Микроб" обладает и динамическими характеристиками: он способен летать на большой скорости и с перегрузками.

Дроны можно комплектовать разными приборами, при работе ночью на них вешают тепловизионные камеры. Разработчики модели отмечают, что главный принцип коптеров — модульный, чтобы решать широкий круг задач.

"Главное понять баланс, чтобы устройство не было слишком насыщенно дополнительными деталями", — добавил разработчик "Микроба" Александр Грязнов.

РосСМИ уверяют, что с помощью "Микроба" в июле 2024 года удалось уничтожить украинский безэкипажный катер в Черном море.

Беспилотник разработан в КБ "Микроб" в Новосибирском Академгородке, а система захвата — компанией "Площадь" из Москвы.

Напомним, концерн "Калашников" уже поставлял российским войскам новые ударные БПЛА "КУБ-2". Военные ВСУ перехватывали его зенитным FPV-дроном.

Фокус ранее писал о неспособности российских систем ПВО противостоять "рою" дешевых дронов. Очевидно, у ВС РФ не налажена работа мобильных групп по борьбе с БПЛА.