Російські блогери скаржаться, що РФ зіткнулася з безпрецедентною вразливістю до атак БПЛА

Фахівці зазначають, що нинішня система російської ППО не справляється із сучасними загрозами із сотень дешевих дронів, які летять низько. А наростити виробництво сучасних ЗРК для боротьби з дронами Москва не здатна.

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Українські БПЛА продовжують успішно атакувати критично важливу інфраструктуру на території Росії, підкреслюючи недоліки російської системи ППО. За останні тижні ударів було завдано по нафтобазах і нафтопереробних заводах у Калузькій і Тульській областях, а також по складах боєприпасів і авіабазах. Про це пишуть оглядачі Defence Blog.

Успіхи українських ударів по військових та енергетичних об'єктах РФ підтвердили й російські профільні ресурси, попри спробу Кремля контролювати риторику через державні ЗМІ.

"Очевидна тенденція зростання ефективності та масованості ударів дронами супротивника по російських об'єктах у тилу простежується щонайменше протягом року, а останніми місяцями такі удари стали зовсім регулярними", — пишуть провідні російського пабліка.

Особлива увага приділяється неефективності російських систем ППО в боротьбі з "роєм" недорогих низьколітаючих БПЛА. Військові експерти закликають до створення мобільних підрозділів із боротьби з безпілотниками, які мають бути пов'язані в єдину інформаційну мережу для підвищення оперативності реагування.

"Очевидний факт — вогнищева система ППО не справляється із сучасними загрозами із сотень дешевих низьколітаючих дронів, а різко наростити кількість сучасних складних і дорогих ЗРК не виходить", — ідеться в повідомленні.

Точкові удари та вплив на стратегію Росії

Серед найбільш значущих ударів виділяється атака на склад боєприпасів у Тверській області, де, за даними української сторони, було знищено запаси ракет "Іскандер", фугасних бомб і артилерійських снарядів. Також українські БПЛА атакували авіабазу в Енгельсі, де постраждали склади пального і боєприпасів, що істотно знизило можливості Росії для тривалих операцій.

Експерти зазначають, що українські безпілотники розробляються за активної підтримки західних країн, що дало змогу Києву швидко наростити бойовий потенціал у цій галузі. За їхніми словами, виробництво безпілотників в Україні, підтримане США, було проігноровано. Тепер зростаючу частоту і масштаби цих ударів неможливо не помітити.

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У зв'язку з цим західні оглядачі дійшли висновку, що атаки БПЛА змушують Росію відволікати ресурси на захист своєї інфраструктури, що ускладнює ведення бойових дій на інших фронтах.

Нагадаємо, в ніч на 20 січня ударні безпілотники атакували Казанський авіаційний завод, де виробляють і обслуговують стратегічні бомбардувальники Ту-160 і далекі Ту-22М3.